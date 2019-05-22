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    Українка Калініна здобула важку перемогу на старті кваліфікації Roland Garros

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    Ангеліна Калініна спробує вперше в кар'єрі вийти до фіналу кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції - Українка Калініна здобула важку перемогу на старті кваліфікації Roland Garros
    Ангеліна Калініна спробує вперше в кар'єрі вийти до фіналу кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції
    Великий теніс України

    Наша тенісистка вийшла на десяту сіяну росіянку

    152-га ракетка світу Ангеліна Калініна успішно розпочала виступи в кваліфікації другого в 2019 році турніру із серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Франції (покриття - ґрунт, призовий фонд - €21 330 500).

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    У стартовому поєдинку українка здолала 168-му тенісистку світу Ірину Марію Бару - 2:6, 7:6(1), 6:2.

    Дівчата провели на корті дві години і 19 хвилин. За весь матч кожна з тенісисток оформила по дев'ять брейків. У третьому сеті Калініній не вдалося реалізувати жоден з трьох матч-болів при рахунку 5:1, після чого українка виграла ще один гейм на подачі суперниці.

    Калініна втретє в кар'єрі розпочала виступ у кваліфікації французького Мейджора. Торік Ангеліна вперше подолала стартовий бар'єр у Парижі, а в другому колі відбору поступилася чешці Барборі Крейчіковій.

    У другому відбірковому раунді Roland Garros українка зустрінеться з дев'ятою сіяною Анною Блінковою з РФ (WTA №120), якій раніше програвала в усіх трьох очних поєдинках.

     Читайте також: Український тенісист зробив невдалу спробу пробитися в основу Roland Garros
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