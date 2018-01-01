Українка Костюк успішно подолала кваліфікацію 25-тисячника (відео)

Костюк взяла реванш у суперниці за поразку у другому колі юніорського US Open

Марта Костюк пробилася в основну сітку 25-тисячника в Австралії. У третьому раунді відбору 15-річна українка за дві години зломила опір 17-річної представниці США Еліші Болтон: 6:2, 4:6, 6:2. Зазначимо, що Костюк взяла реванш у суперниці за поразку у другому колі юніорського US Open у вересні минулого року. У першому колі основи наша тенісистка



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Марта Костюк. Фото: btu.org.ua

Костюк взяла реванш у суперниці за поразку у другому колі юніорського US Open

Марта Костюк пробилася в основну сітку 25-тисячника в Австралії.

У третьому раунді відбору 15-річна українка за дві години зломила опір 17-річної представниці США Еліші Болтон: 6:2, 4:6, 6:2.

Зазначимо, що Костюк взяла реванш у суперниці за поразку у другому колі юніорського US Open у вересні минулого року. У першому колі основи наша тенісистка зіграє проти 20-річної гречанки Валентини Грамматікопулу, що займає в рейтингу WTA 192-у сходинку.

Марта в третій раз зіграє в основній сітці турніру ITF з призовим фондом $ 25,000. У минулому році в травні киянка пройшла кваліфікацію на змаганнях в Тунісі, але поступилася в першому колі, але вже на наступному тижні завоювала титул на турнірі в Угорщині.

Джерело: btu.org.ua