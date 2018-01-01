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    Українка Левченко перемогла на міжнародних змаганнях зі стрибків у Коттбусі

    Усі висоти вона долала з першої спроби
    Українка Юлія Левченко відкрила міжнародний сезон-2018 перемогою на міжнародних змаганнях зі стрибків у Коттбусі. Цього року у Коттбусі жінки змагалися зі стрибків у висоту, а чоловіки – зі стрибків з жердиною, інформує прес-служба Федерації легкої атлетики України. Юлія Левченко у Німеччині виступала у ролі головної фаворитки змагань і
    • Сьогодні, 09:10
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    Юлія Левченко
    Юлія Левченко

    Усі висоти вона долала з першої спроби

    Українка Юлія Левченко відкрила міжнародний сезон-2018 перемогою на міжнародних змаганнях зі стрибків у Коттбусі.

    Цього року у Коттбусі жінки змагалися зі стрибків у висоту, а чоловіки – зі стрибків з жердиною, інформує прес-служба Федерації легкої атлетики України.

    Юлія Левченко у Німеччині виступала у ролі головної фаворитки змагань і підтверджувати цей статус почала уже з перших стрибків.

    Усі висоти вона долала з першої спроби.

    Не виникло проблем і з висотою, рівною її особистому рекорду у приміщенні, який до того ж є молодіжним рекордом України у приміщенні, - 1,97 м.

    Його вона вже долала у Києві на «Різдвяних стартах». Тоді висота підкорилася Левченко з третьої спроби.

    Цього ж разу Юлія подолала її вже з першої.

    Після цього українка спробувала себе на висоті 2,00 метри. І хоч спроби були досить непоганими, та виконання цього завдання все ж доведеться відкласти до наступного разу.

    Нагадаємо, що просто неба особистий рекорд Левченко становить 2,01 м.

    Саме з цим результатом минулого року вона виграла срібну медаль чемпіонату світу у Лондоні.

    Другою у Коттбусі стала хорватка Ана Шиміч (1,91 м), а німкеня Марі-Лоренс Юнгфляйш замкнула першу трійку з результатом 1,88 м.

    Юлія Левченко легка атлетика рекорд
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