Українка Левченко перемогла на міжнародних змаганнях зі стрибків у Коттбусі

Усі висоти вона долала з першої спроби

Українка Юлія Левченко відкрила міжнародний сезон-2018 перемогою на міжнародних змаганнях зі стрибків у Коттбусі. Цього року у Коттбусі жінки змагалися зі стрибків у висоту, а чоловіки – зі стрибків з жердиною, інформує прес-служба Федерації легкої атлетики України. Юлія Левченко у Німеччині виступала у ролі головної фаворитки змагань і



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Юлія Левченко

Усі висоти вона долала з першої спроби

Українка Юлія Левченко відкрила міжнародний сезон-2018 перемогою на міжнародних змаганнях зі стрибків у Коттбусі.



Цього року у Коттбусі жінки змагалися зі стрибків у висоту, а чоловіки – зі стрибків з жердиною, інформує прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Юлія Левченко у Німеччині виступала у ролі головної фаворитки змагань і підтверджувати цей статус почала уже з перших стрибків.

Усі висоти вона долала з першої спроби.



Не виникло проблем і з висотою, рівною її особистому рекорду у приміщенні, який до того ж є молодіжним рекордом України у приміщенні, - 1,97 м.

Його вона вже долала у Києві на «Різдвяних стартах». Тоді висота підкорилася Левченко з третьої спроби.

Цього ж разу Юлія подолала її вже з першої.



Після цього українка спробувала себе на висоті 2,00 метри. І хоч спроби були досить непоганими, та виконання цього завдання все ж доведеться відкласти до наступного разу.

Нагадаємо, що просто неба особистий рекорд Левченко становить 2,01 м.

Саме з цим результатом минулого року вона виграла срібну медаль чемпіонату світу у Лондоні.



Другою у Коттбусі стала хорватка Ана Шиміч (1,91 м), а німкеня Марі-Лоренс Юнгфляйш замкнула першу трійку з результатом 1,88 м.