Українка Левченко перемогла на міжнародних змаганнях зі стрибків у Коттбусі
- Сьогодні, 09:10
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Усі висоти вона долала з першої спроби
Українка Юлія Левченко відкрила міжнародний сезон-2018 перемогою на міжнародних змаганнях зі стрибків у Коттбусі.
Цього року у Коттбусі жінки змагалися зі стрибків у висоту, а чоловіки – зі стрибків з жердиною, інформує прес-служба Федерації легкої атлетики України.
Юлія Левченко у Німеччині виступала у ролі головної фаворитки змагань і підтверджувати цей статус почала уже з перших стрибків.
Усі висоти вона долала з першої спроби.
Не виникло проблем і з висотою, рівною її особистому рекорду у приміщенні, який до того ж є молодіжним рекордом України у приміщенні, - 1,97 м.
Його вона вже долала у Києві на «Різдвяних стартах». Тоді висота підкорилася Левченко з третьої спроби.
Цього ж разу Юлія подолала її вже з першої.
Після цього українка спробувала себе на висоті 2,00 метри. І хоч спроби були досить непоганими, та виконання цього завдання все ж доведеться відкласти до наступного разу.
Нагадаємо, що просто неба особистий рекорд Левченко становить 2,01 м.
Саме з цим результатом минулого року вона виграла срібну медаль чемпіонату світу у Лондоні.
Другою у Коттбусі стала хорватка Ана Шиміч (1,91 м), а німкеня Марі-Лоренс Юнгфляйш замкнула першу трійку з результатом 1,88 м.