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    Українець Кобзистий очолює рейтинг бомбардирів чемпіонату Європи

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    Олександр Кобзистий - Українець Кобзистий очолює рейтинг бомбардирів чемпіонату Європи
    Олександр Кобзистий
    ФІБА

    Гравець збірної України наразі найкращий на чемпіонаті Європи за результативністю

    Форвард чоловічої кадетської збірної України U-16 Олександр Кобзистий очолює рейтинг бомбардирів чемпіонату Європи в дивізіоні В, який триває в Чорногорії.

    Після трьох матчів групового етапу Кобзистий набрав 74 очка. У середньому по 24,7 за поєдинок. У найближчого переслідувача Матуса Хронского зі Словаччини загалом на бал менше.

    Також у першій десятці результативності і Павло Дзюба. У нього 55 очок в трьох матчах – загальне шосте місце.

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    Збірна України програла на старті чемпіонату Європи Чорногорії (78:84), Данії (62:79) та перемогла Швейцарію (88:55). Наразі наша команда йде четвертою в групі.

    У наступному матчі збірна України грає проти Білорусі (12 серпня). До чвертьфіналу виходять по дві команди з групи.

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