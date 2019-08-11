Українець Кобзистий очолює рейтинг бомбардирів чемпіонату Європи



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Олександр Кобзистий ФІБА

Гравець збірної України наразі найкращий на чемпіонаті Європи за результативністю

Форвард чоловічої кадетської збірної України U-16 Олександр Кобзистий очолює рейтинг бомбардирів чемпіонату Європи в дивізіоні В, який триває в Чорногорії.

Після трьох матчів групового етапу Кобзистий набрав 74 очка. У середньому по 24,7 за поєдинок. У найближчого переслідувача Матуса Хронского зі Словаччини загалом на бал менше.

Також у першій десятці результативності і Павло Дзюба. У нього 55 очок в трьох матчах – загальне шосте місце.

Збірна України програла на старті чемпіонату Європи Чорногорії (78:84), Данії (62:79) та перемогла Швейцарію (88:55). Наразі наша команда йде четвертою в групі.

У наступному матчі збірна України грає проти Білорусі (12 серпня). До чвертьфіналу виходять по дві команди з групи.