Українка Магучіх завоювала «золото» на Чемпіонаті світу та зробила гучну заяву

«Припиніть удавати, що війни немає! Росія напала на Україну», – заявила чемпіонка

Бронзова призерка олімпіади у Токіо-2020 Ярослава Магучіх виграла для України золоту нагороду на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні. Чемпіонат відбувся в сербському Белграді.

20-річна стрибунка у висоту з Дніпра стала найкращою з результатом 2,02 м. «Срібло» виборола австралійка Елеанор Паттерсон – 2,00 м. Замкнула топ-3 Надєжда Дубовіцка із Казахстану, яка підкорила висоту 1,98 м.

Після завоюванна «золота» на чемпіонаті Магучіх заявила, що присвячує цю перемогу своїм співвітчизникам.

20-річна спортсменка наголосила, що ті, хто нічого не роблять, щоб зупинити війну в Україні, фактично підтримують її.

«Наразі тут важко бути, але, змагаючись на стадіоні, я захищаю свою країну і присвячую цю перемогу всім своїм землякам. Припиніть удавати, що війни немає! Росія напала на Україну.

Вони бомбардують міста, розстрілюють мирних жителів, і це наша реальність. Якщо ви нічого не робите, щоб зупинити це, це означає, що ви підтримуєте війну», – цитує Магучіх Tribuna.com.

Нагадаємо, торік на Олімпіаді в Токіо стався скандал після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді в Токіо, коли Ярослава Магучіх сфотографувалася з російською спортсменкою Марією Ласіцкене.