  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Українка Магучіх завоювала «золото» на Чемпіонаті світу та зробила гучну заяву

    Українська легкоатлетка зробила гучну заяву, присвятивши перемогу своєму народу - Українка Магучіх завоювала «золото» на Чемпіонаті світу та зробила гучну заяву
    Українська легкоатлетка зробила гучну заяву, присвятивши перемогу своєму народу
    фото: Tribuna

    «Припиніть удавати, що війни немає! Росія напала на Україну», – заявила чемпіонка

    Бронзова призерка олімпіади у Токіо-2020 Ярослава Магучіх виграла для України золоту нагороду на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні. Чемпіонат відбувся в сербському Белграді.

    20-річна стрибунка у висоту з Дніпра стала найкращою з результатом 2,02 м. «Срібло» виборола австралійка Елеанор Паттерсон – 2,00 м. Замкнула топ-3 Надєжда Дубовіцка із Казахстану, яка підкорила висоту 1,98 м.

    Після завоюванна «золота» на чемпіонаті Магучіх заявила, що присвячує цю перемогу своїм співвітчизникам.

    20-річна спортсменка наголосила, що ті, хто нічого не роблять, щоб зупинити війну в Україні, фактично підтримують її.

    «Наразі тут важко бути, але, змагаючись на стадіоні, я захищаю свою країну і присвячую цю перемогу всім своїм землякам. Припиніть удавати, що війни немає! Росія напала на Україну.

    Вони бомбардують міста, розстрілюють мирних жителів, і це наша реальність. Якщо ви нічого не робите, щоб зупинити це, це означає, що ви підтримуєте війну», – цитує Магучіх Tribuna.com.

    Нагадаємо, торік на Олімпіаді в Токіо стався скандал після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді в Токіо, коли Ярослава Магучіх сфотографувалася з російською спортсменкою Марією Ласіцкене.

    Читайте також: Міністр Гутцайт закликав спортсменів не робити фото з росіянами. У Москві захлинаються піною
    Теги: росія окупанти чемпіонат світу війна Україна окупація Ярослава Магучих золото #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українка Магучіх завоювала «золото» на Чемпіонаті світу та зробила гучну заяву