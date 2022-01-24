Міністр Гутцайт закликав спортсменів не робити фото з росіянами. У Москві захлинаються піною

Очільник Мінмолодьспорту зробив заяву, яка дуже не сподобалася в країні-окупанту

Ще не вщухла перша хвиля бруду в Росії після інформації про рекомендацію українським олімпійцям давати коментарі рідною мовою, про яку «Главком» дізнався з власних джерел, як масла у вогонь підлив міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт. Він підтвердив нашу інформацію, але й додав, що українським спортсменам не варто навіть фотографуватися з представниками країни, яка анексує наші території і розв'язала війну на Донбасі. Тим більше робити світлини поруч з прапором Олімпійського комітету Росії, під яким їхні представники виступають через санкції за вживання допінгу.

В Москві знову стали висмоктувати проблему з пальця, заявляючи хто про порушення Олімпійської хартії (пропагандист Соловйов), хто сподівається, що окупанти поруч з нами не стоятимуть на п’єдесталі (Ірина Родніна), хто просто обзивається (блогер Дмитро Губернієв). Торочать про спорт поза політикою, хоча самі напали на Україну під час Паралімпійських ігор у Сочі.

Раніше, нагадаємо, росіяни зчинили галас на весь світу через напис на футболках «Героям слава!», та на Олімпіаді в Токіо після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді в Токіо, коли Ярослава Магучіх сфотографувалася з Марією Ласіцкене.