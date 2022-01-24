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    Міністр Гутцайт закликав спортсменів не робити фото з росіянами. У Москві захлинаються піною

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    Збірну України провели на зимову Олімпіаду - Міністр Гутцайт закликав спортсменів не робити фото з росіянами. У Москві захлинаються піною
    Збірну України провели на зимову Олімпіаду
    фото з відкритих джерел

    Очільник Мінмолодьспорту зробив заяву, яка дуже не сподобалася в країні-окупанту

    Ще не вщухла перша хвиля бруду в Росії після інформації про рекомендацію українським олімпійцям давати коментарі рідною мовою, про яку «Главком» дізнався з власних джерел, як масла у вогонь підлив міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт. Він підтвердив нашу інформацію, але й додав, що українським спортсменам не варто навіть фотографуватися з представниками країни, яка анексує наші території і розв'язала війну на Донбасі. Тим більше робити світлини поруч з прапором Олімпійського комітету Росії, під яким їхні представники виступають через санкції за вживання допінгу.

    В Москві знову стали висмоктувати проблему з пальця, заявляючи хто про порушення Олімпійської хартії (пропагандист Соловйов), хто сподівається, що окупанти поруч з нами не стоятимуть на п’єдесталі (Ірина Родніна), хто просто обзивається (блогер Дмитро Губернієв). Торочать про спорт поза політикою, хоча самі напали на Україну під час Паралімпійських ігор у Сочі.

    Раніше, нагадаємо, росіяни зчинили галас на весь світу через напис на футболках «Героям слава!», та на Олімпіаді в Токіо після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді в Токіо, коли Ярослава Магучіх сфотографувалася з Марією Ласіцкене.

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    Теги: Росія Олімпіада скандал Україна Вадим Гутцайт
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    Міністр Гутцайт закликав спортсменів не робити фото з росіянами. У Москві захлинаються піною