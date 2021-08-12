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    Магучіх прокоментувала скандал з обіймами з росіянкою на Олімпіаді

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    Призери Олімпіади Ярослава Магучіх, Станіслав Горуна, Анжеліка Терлюга і Олена Старікова на рідній землі - Магучіх прокоментувала скандал з обіймами з росіянкою на Олімпіаді
    Призери Олімпіади Ярослава Магучіх, Станіслав Горуна, Анжеліка Терлюга і Олена Старікова на рідній землі
    Фото з відкритих джерел

    Легкоатлетка подякувала воїнам, які борються за те, щоб спортсмени могли виступати на міжнародній арені

    З Олімпійського Токіо повертаються останні літаки з українськими спортсменами на борту. Сьогодні вранці, 12 серпня, в Борисполі сів літак зі Стамбула, яким прибули одразу четверо призерів Ігор-2020. З нього зійшли володарі срібних нагород каратистка Анжеліка Терлюга і велосипедистка Олена Старікова, а також «бронзові» медалісти легкоатлетка Ярослава Магучіх і ще один каратист Станіслав Горуна.

    Станіслав, нагадаємо, не залишився осторонь від скандалу, який розгорівся після того, як на фініші змагань в секторі для стрибків у висоту Ярослава Магучіх сфотографувалася з росіянкою Марією Ласіцкене, яка була довіреною особою президента РФ Володимира Путіна. Горуна не підбирав слова, коментуючи цькування спортсменки, а сама Ярослава розповіла про ситуацію, що виникла, вже в аеропорту.

    «Я з 2017 року виступаю за Україну на міжнародній арені, – сказала Ярослава. – Традиційно після змагань ми вітаємо один одного. Так сталося й у Токіо. В цьому не було якоїсь моєї політичної позиції. І я не буду заперечувати, що йде війна між Україною та Російською Федерацією. Нам проводили інструктаж. Але я була на емоціях. Я вдячна всім, і критикам. І тим, хто мене підтримував. І нашим воїнам, які боронять наше життя і борються за те, щоб спортсмени могли виступати міжнародній арені».

    Після скандалу, нагадаємо, заступник міністра збройних сил України розповіла, що чекає від Магучіх, яка є молодшим лейтенантом ЗСУ, пояснень своїх дій в змагальному секторі.

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    Теги: Олімпіада Ярослава Магучих
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    Магучіх прокоментувала скандал з обіймами з росіянкою на Олімпіаді