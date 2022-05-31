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    Українка стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики

    Марія Гангур завоювала титул чемпіонки та здобула три медалі Чемпіонату Європи - Українка стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики
    Марія Гангур завоювала титул чемпіонки та здобула три медалі Чемпіонату Європи
    фото: Федерація важкої атлетики України

    Гангур виграла три медалі у ваговій категорії до 64 кг

    Українська важкоатлетка Марія Гангур виграла золоту медаль на континентальній першості, яка триває в албанській Тірані. Про це повідомляє Федерація важкої атлетики України.

    Українка виграла три медалі у ваговій категорії до 64 кг, дві з яких золоті.

    Гангур виграла малу золоту медаль у ривку (102 кг) та малу бронзову медаль у поштовху (120 кг).

    Із сумарним результатом у 222 кг Гангур зайняла перше місце, випередивши Нурай Гунгор із Туреччини на 3 кг.

    Важкоатлетка вперше у кар'єрі стала чемпіонкою Європи на дорослому рівні.

    На чемпіонаті Європи у Тирані українські важкоатлети вже виграли 11 медалей (золотих – чотири).

    Марія Тимощук показала гарний результат посівши 11 місце.

    До слова, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала призеркою дебютного етапу сезону Діамантової ліги в столиці Катару.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Українка стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики