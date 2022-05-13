Бех-Романчук здобула «срібло» на етапі Діамантової ліги

Українська легкоатлетка виграла срібну нагороду в потрійному стрибку

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала призеркою дебютного етапу сезону Діамантової ліги в столиці Катару. Про це повідомляють спортивні телеканали.

Марина Бех-Романчук, яка в березні завоювала «срібло» на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні, повторила свій успіх на змаганнях Діамантової ліги.

Уродженка Хмельницької області виграла срібну нагороду в потрійному стрибку, а не у звичній для себе дисципліні - стрибках у довжину.

Бех-Романчук у п'ятій спробі виконала стрибок на 14 метрів 73 сантиметри - для Марини це особистий рекорд. Результат українки перевершила тільки представниця Ямайки Шаніка Рікеттс з найкращим результатом сезону у світі - 14.83. «Бронза» дісталася Теї Лафонд з Домініки (14.46).

До слова, колишній український легкоатлет Олександр Сербінов загинув, захищаючи Україну від російських окупантів.