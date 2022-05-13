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    Бех-Романчук здобула «срібло» на етапі Діамантової ліги

    Бех-Романчук розпочала новий сезон Діамантової ліги &laquo;сріблом&raquo;&nbsp;у потрійному стрибку - Бех-Романчук здобула «срібло» на етапі Діамантової ліги
    Бех-Романчук розпочала новий сезон Діамантової ліги «сріблом» у потрійному стрибку
    Фото: twitter.com/EuroAthletics

    Українська легкоатлетка виграла срібну нагороду в потрійному стрибку

    Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала призеркою дебютного етапу сезону Діамантової ліги в столиці Катару. Про це повідомляють спортивні телеканали.

    Марина Бех-Романчук, яка в березні завоювала «срібло» на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні, повторила свій успіх на змаганнях Діамантової ліги.

    Уродженка Хмельницької області виграла срібну нагороду в потрійному стрибку, а не у звичній для себе дисципліні - стрибках у довжину.

    Бех-Романчук у п'ятій спробі виконала стрибок на 14 метрів 73 сантиметри - для Марини це особистий рекорд. Результат українки перевершила тільки представниця Ямайки Шаніка Рікеттс з найкращим результатом сезону у світі - 14.83. «Бронза» дісталася Теї Лафонд з Домініки (14.46).

    До слова, колишній український легкоатлет Олександр Сербінов загинув, захищаючи Україну від російських окупантів.

    Теги: спорт легка атлетика рекорд Україна Марина Бех-Романчук
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    Бех-Романчук здобула «срібло» на етапі Діамантової ліги