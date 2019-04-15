Українка Яцковець допомогла «Ружомбероку» переможно стартувати в фінальній серії



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«Ружомберок» центрової збірної України виграв перший матч фінальної серії чемпіонату Словаччини

Центрова збірної України Ольга Яцковець допомогла своєму «Ружомбероку» перемогти «П’єштанскі Чайки» в першому матчі фінальної серії чемпіонату Словаччини – 80:68 (28:13, 24:16, 14:15, 14:24).

Українка була другою за результативністю в матчі. За 23:55 вона набрала 15 очок (1/6 двоочкових, 3/4 триочкових, 4/4 штрафних), зробила 4 підбирання, 1 перехоплення, 1 блок-шот.

Другий матч фінальної серії команди грають 17 квітня.

Нагадаємо, збірна України зіграє на чемпіонаті Європи, який проходитиме з 27 червня по 7 липня в Латвії та Сербії. На груповому етапі наші дівчата зіграють проти Іспанії, Латвії та Великої Британії.

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