Українка Ястремська претендує на звання «Прорив січня» у світовому тенісі
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Розсилка
На початку 2019-го Даяна Ястремська виграла турнір в Гуагіні і вийшла в 1/16-ту Australian Open
Jimmie48
Конкуренцію Даяні складають дві американки і австралійка
Офіційний сайт WTA оголосив про початок голосування в категорії «Прорив січня». На перемогу в цій номінації претендують американки Даніель Коллінз і Аманда Анісімова, українка Даяна Ястремська, а також представниця Австралії Ешлі Барті.
Проголосувати можна на офіційному сайті WTA-туру.
Голосування в цій номінації завершиться завтра, 7 лютого. Переможниця буде оголошена 8 лютого. Також будуть визначені володарка найкращого удару січня і гравець місяця.
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