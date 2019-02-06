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    Українка Ястремська претендує на звання «Прорив січня» у світовому тенісі

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    На початку 2019-го Даяна Ястремська виграла турнір в Гуагіні і вийшла в 1/16-ту Australian Open - Українка Ястремська претендує на звання «Прорив січня» у світовому тенісі
    На початку 2019-го Даяна Ястремська виграла турнір в Гуагіні і вийшла в 1/16-ту Australian Open
    Jimmie48

    Конкуренцію Даяні складають дві американки і австралійка

    Офіційний сайт WTA оголосив про початок голосування в категорії «Прорив січня». На перемогу в цій номінації претендують американки Даніель Коллінз і Аманда Анісімова, українка Даяна Ястремська, а також представниця Австралії Ешлі Барті.

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    Проголосувати можна на офіційному сайті WTA-туру.

    Голосування в цій номінації завершиться завтра, 7 лютого. Переможниця буде оголошена 8 лютого. Також будуть визначені володарка найкращого удару січня і гравець місяця.

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