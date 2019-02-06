Даяна Ястремська: як дорослішала нова тенісна Лоліта (фото)



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Даяна Ястремська приваблює і грою, і вродою Instagram Даяни Ястремської

До юної української тенісистки нині прикута величезна увага

На минулому тижні 18-річна українська тенісистка Даяна Ястремська виграла другий у своїй кар'єрі турнір. Після Гонконга у жовтні 2018-го вона тріумфувала в таїландському Гуагіні.

Серія успіхів вивела Даяну на 34-й рядок світового рейтингу. Тим самим, одеситка стала наймолодшою в історії українкою в топ-40 світового рейтингу.

Крім того, завдяки Ястремській вдалося встановити ще одне історичне досягнення загальнодержавного рівня - вперше до топ-35 рейтингу WTA увійшло відразу три українки.

Юна одеситка все частіше потрапляє на шпальти закордонних видань, а кількість її підписників в Instagram вже сягнула 34,4 тисячі. Не дивно, адже там є чимало світлин з дитинства і ранньої юності нової тенісної Лоліти.

Нині Даяна знаходиться у Зеленій Ґурі (Польща) і виступатиме в складі збірної України в Кубку Федерації.

До кінця поточного року Ястремська планує піднятися до топ-20 світового рейтингу, а в 2020-му виграти турнір із серії Grand Slam. На недавньому Відкритому чемпіонаті Австралії прицінилася Даяна непогано: дійшла до 1/16 фіналу де програла найтитулованішій тенісистці в історії Серені Вільямс зі США.