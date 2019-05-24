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    Українка Ястремська вийшла в фінал тенісного турніру в Страсбурі

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    Даяна Ястремська - Українка Ястремська вийшла в фінал тенісного турніру в Страсбурі
    Даяна Ястремська
    УНІАН

    Третя ракетка України Даяна Ястремська здолала в півфіналі 11-ту ракетку світового рейтингу Арину Соболенко

    Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла в фінал турніру категорії International у Страсбурі.

    У півфіналі третя ракетка України здолала 11-ту ракетку світового рейтингу Арину Соболенко з Білорусі – 6:4, 6:4. Поєдинок тривав 1,5 години.

    За перемогу 42-га ракетку світу Ястремська отримає 21 400 доларів та 180 очків у рейтинг.

    У фіналі українка зіграє з переможцем пари Клое Паке (Франція) – Каролін Гарсія (Франція).

    Призовий фонд турніру в Страсбурі становить 250 000 доларів.

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