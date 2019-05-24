Українка Ястремська вийшла в фінал тенісного турніру в Страсбурі
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Даяна Ястремська
УНІАН
Третя ракетка України Даяна Ястремська здолала в півфіналі 11-ту ракетку світового рейтингу Арину Соболенко
Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла в фінал турніру категорії International у Страсбурі.
У півфіналі третя ракетка України здолала 11-ту ракетку світового рейтингу Арину Соболенко з Білорусі – 6:4, 6:4. Поєдинок тривав 1,5 години.
За перемогу 42-га ракетку світу Ястремська отримає 21 400 доларів та 180 очків у рейтинг.
У фіналі українка зіграє з переможцем пари Клое Паке (Франція) – Каролін Гарсія (Франція).
Призовий фонд турніру в Страсбурі становить 250 000 доларів.