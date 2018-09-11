Українка Ястремська зазнала прикрої поразки на турнірі в Канаді



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Даяна Ястремська

У вирішальній партії Ястремська вела 5-3, але подати на матч не зуміла

Перше коло

Даяна Ястремська (Україна) - Крістіна Макхейл (США) 6-2, 2-6, 6-7 (1)

Тенісистки провели на корті 2 години і 20 хвилин. У першому сеті українка виконала два брейка, а в другому зуміла відповісти лише одним на три брейка Макхейл.

У вирішальній партії Ястремська вела 5-3, але подати на матч не зуміла. У підсумку гра перейшла на тайбрейк, де після міні-брейка на старті Даяна програла наступні сім розіграшів.

Нагадаємо, інша українська тенісистка Катерина Козлова без проблем вийшла у друге коло тенісного турніру в Хіросімі.

Джерело: btu.org.ua