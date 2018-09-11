  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українка Ястремська зазнала прикрої поразки на турнірі в Канаді

    • Розсилка
    Даяна Ястремська - Українка Ястремська зазнала прикрої поразки на турнірі в Канаді
    Даяна Ястремська

    У вирішальній партії Ястремська вела 5-3, але подати на матч не зуміла

    Перше коло
    Даяна Ястремська (Україна) - Крістіна Макхейл (США) 6-2, 2-6, 6-7 (1)

    Тенісистки провели на корті 2 години і 20 хвилин. У першому сеті українка виконала два брейка, а в другому зуміла відповісти лише одним на три брейка Макхейл.

    У вирішальній партії Ястремська вела 5-3, але подати на матч не зуміла. У підсумку гра перейшла на тайбрейк, де після міні-брейка на старті Даяна програла наступні сім розіграшів.

    Нагадаємо, інша українська тенісистка Катерина Козлова без проблем вийшла у друге коло тенісного турніру в Хіросімі.

    Джерело: btu.org.ua

    Читайте також
    теніс Даяна Ястремська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ