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    Козлова без проблем вийшла у друге коло тенісного турніру в Хіросімі

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    Катерина Козлова - Козлова без проблем вийшла у друге коло тенісного турніру в Хіросімі
    Катерина Козлова

    Наступною суперницею українки стане шоста сіяна Заріна Діяс

    Катерина Козлова вийшла у другий раунд тенісного турніру, який стартував у Хіросімі.

    У першому колі українська тенісистка здобула впевнену перемогу над представницею Китаю Чжан Юйсюань.

    Наступною суперницею українки стане шоста сіяна Заріна Діяс (WTA 65).

    З представницею Казахстану Козлова зустрічалася минулого тижня в Чикаго, де програла в трьох сетах.

    Japan Women's Open

    WTA International

    Жіночий тенісний турнір у Хіросімі, Японія

    Призовий фонд: $250,000

    Катерина Козлова (Україна) - Чжан Юйсюань (Китай) - 6:2, 6:3

    теніс Катерина Козлова
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