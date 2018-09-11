Козлова без проблем вийшла у друге коло тенісного турніру в Хіросімі
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Розсилка
Катерина Козлова
Наступною суперницею українки стане шоста сіяна Заріна Діяс
Катерина Козлова вийшла у другий раунд тенісного турніру, який стартував у Хіросімі.
У першому колі українська тенісистка здобула впевнену перемогу над представницею Китаю Чжан Юйсюань.
Наступною суперницею українки стане шоста сіяна Заріна Діяс (WTA 65).
З представницею Казахстану Козлова зустрічалася минулого тижня в Чикаго, де програла в трьох сетах.
Japan Women's Open
WTA International
Жіночий тенісний турнір у Хіросімі, Японія
Призовий фонд: $250,000
Катерина Козлова (Україна) - Чжан Юйсюань (Китай) - 6:2, 6:3