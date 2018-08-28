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    Українка Жильцова-Лисенко виграла чемпіонат світу з шахів серед жінок з вадами зору

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    Українка Жильцова-Лисенко виграла чемпіонат світу з шахів серед жінок з вадами зору

    І зробила вона це тріумфально, не програвши жодної партії

    Любов Жильцова стала восьмиразовою чемпіонкою світу з шахів серед жінок з вадами зору.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації шахів України.

    На чемпіонаті світу, який пройшов у польському місті Солец-Здруй, Жильцова-Лисенко з блискучим результатом – 8,5 з 9-ти очок – впевнено посіла перше місце.

    Третє та четверте місця поділила українка Ольга Черніченко, яка у підсумку опинилася за межами п’єдесталу.

    Ще двоє українських шахісток – Аліна Чернавська й Ірина Зарубінська – посіли 10-те й 11-те місця відповідно.

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    Усього у турнірі взяли участь 25 спортсменок, які відіграли дев'ять турів.

    Таким чином, 61-річна Жильцова-Лисенко виграла вісім партій і лише одного разу звела свою зустріч із суперницею внічию.

    чемпіонат світу шахи українці
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