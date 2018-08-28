Українка Жильцова-Лисенко виграла чемпіонат світу з шахів серед жінок з вадами зору



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І зробила вона це тріумфально, не програвши жодної партії

Любов Жильцова стала восьмиразовою чемпіонкою світу з шахів серед жінок з вадами зору.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації шахів України.

На чемпіонаті світу, який пройшов у польському місті Солец-Здруй, Жильцова-Лисенко з блискучим результатом – 8,5 з 9-ти очок – впевнено посіла перше місце.

Третє та четверте місця поділила українка Ольга Черніченко, яка у підсумку опинилася за межами п’єдесталу.

Ще двоє українських шахісток – Аліна Чернавська й Ірина Зарубінська – посіли 10-те й 11-те місця відповідно.

Усього у турнірі взяли участь 25 спортсменок, які відіграли дев'ять турів.

Таким чином, 61-річна Жильцова-Лисенко виграла вісім партій і лише одного разу звела свою зустріч із суперницею внічию.