Українки Костюк та Дема вибули у першому колі парного розряду юніорського Australian Open
- Сьогодні, 10:21
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Фото: БТУ
Український дует поступився французько-японській парі
Марта Костюк та Вікторія Дема не змогли подолати перше коло парного розряду на юніорському відкритому чемпіонаті Австралії.
Вже у стартовому матчі український дует поступився французько-японській парі Беншейх / Кавамура.
Нагадаємо, що Костюк не виступає в одиночному розряді юніорського Australian Open, а Дема 21 січня здобула дебютну перемогу на подібних турнірах.
Australian Open - ITF Juniors Grade A
Парний розряд
Перше коло
Беншейх / Кавамура (Франція / Кавамура) - Марта Костюк / Вікторія Дема (Україна) - 0:6, 6:4, 10:5