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    Українки Костюк та Дема вибули у першому колі парного розряду юніорського Australian Open

    Український дует поступився французько-японській парі
    Марта Костюк та Вікторія Дема не змогли подолати перше коло парного розряду на юніорському відкритому чемпіонаті Австралії. Вже у стартовому матчі український дует поступився французько-японській парі Беншейх / Кавамура. Нагадаємо, що Костюк не виступає в одиночному розряді юніорського Australian Open, а Дема 21 січня здобула дебютну перемогу на
    • Сьогодні, 10:21
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    Фото: БТУ
    Фото: БТУ

    Український дует поступився французько-японській парі

    Марта Костюк та Вікторія Дема не змогли подолати перше коло парного розряду на юніорському відкритому чемпіонаті Австралії.

    Вже у стартовому матчі український дует поступився французько-японській парі Беншейх / Кавамура.

    Нагадаємо, що Костюк не виступає в одиночному розряді юніорського Australian Open, а Дема 21 січня здобула дебютну перемогу на подібних турнірах.

    Australian Open - ITF Juniors Grade A

    Парний розряд

    Перше коло

    Беншейх / Кавамура (Франція / Кавамура) - Марта Костюк / Вікторія Дема (Україна) - 0:6, 6:4, 10:5

    теніс
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