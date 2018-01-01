Українки Костюк та Дема вибули у першому колі парного розряду юніорського Australian Open

Український дует поступився французько-японській парі

Марта Костюк та Вікторія Дема не змогли подолати перше коло парного розряду на юніорському відкритому чемпіонаті Австралії. Вже у стартовому матчі український дует поступився французько-японській парі Беншейх / Кавамура. Нагадаємо, що Костюк не виступає в одиночному розряді юніорського Australian Open, а Дема 21 січня здобула дебютну перемогу на