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    Кубок Девіса: Стаховський з Мочановим програли парну зустріч угорцям

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    Денис Молчанов та Сергій Стаховський - Кубок Девіса: Стаховський з Мочановим програли парну зустріч угорцям
    Денис Молчанов та Сергій Стаховський
    Федерація тенісу України

    Угорщина попереду після трьох поєдинків матчу

    Українські тенісисти Сергій Стаховський та Денис Молчанов програли парну зустріч Атіллі Балашу та Мартону Фучовічу в матчі Кубка Девіса – 6:7, 6:3, 3:6.

    Відтак Угорщина попереду в матчі з рахунком 2:1.

    Переможець двобою отримає путівку до кваліфікаційного раунду Кубку Девіса-2020. Команда, яка зазнає поразки, продовжить боротьбу у поєдинках Першої групи Євро-Африканської зони.

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    У наступному поєдинку матчу Стаховський зіграє проти Фучовіча. Раніше Фучовіч переміг нашого Молчанова – 6:3, 6:2. Стаховський у першому особистому поєдинку переміг Балаша – 6:4, 6:3.

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