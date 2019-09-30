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    Українська атлетка в інтерв’ю російським пропагандистам розповіла, що на чемпіонаті світу її погано годують

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    Ольга Ляхова розказала правдоньку - Українська атлетка в інтерв’ю російським пропагандистам розповіла, що на чемпіонаті світу її погано годують
    Ольга Ляхова розказала правдоньку
    Фото із соцмереж

    Ольга Ляхова не відмовила фінансованому з Кремля телеканалу

    Дворазова чемпіонка Європейських ігор Ольга Ляхова, завершивши на півфінальній стадії виступи на чемпіонаті світу з легкої атлетики в бігу на 800 метрів, порозмовляла з репортерами російського пропагандистського каналу «Матч», який фінансується з державної казни РФ. Поміж іншого Ольга безжально розкритикувала організаторів змагань.

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    «Харчування жахливе, їсти нічого, і їжа, яку нам дають, не сильно якісна. Я була тут у 2009 році на Всесвітніх іграх серед школярів і тут було зовсім інше харчування. Залишилися такі шикарні спогади, а зараз суцільне розчарування», - сказала Ольга.

    Нагадаємо, що норвезькі спортсмени виселилися з готелю в Досі через порушення санітарних умов.

     Читайте також: Чемпіонат світу з легкої атлетики. Українку Ляхову не пустила у фінал угандійська забіяка
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