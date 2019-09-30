Українська атлетка в інтерв’ю російським пропагандистам розповіла, що на чемпіонаті світу її погано годують



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ольга Ляхова розказала правдоньку Фото із соцмереж

Ольга Ляхова не відмовила фінансованому з Кремля телеканалу

Дворазова чемпіонка Європейських ігор Ольга Ляхова, завершивши на півфінальній стадії виступи на чемпіонаті світу з легкої атлетики в бігу на 800 метрів, порозмовляла з репортерами російського пропагандистського каналу «Матч», який фінансується з державної казни РФ. Поміж іншого Ольга безжально розкритикувала організаторів змагань.

«Харчування жахливе, їсти нічого, і їжа, яку нам дають, не сильно якісна. Я була тут у 2009 році на Всесвітніх іграх серед школярів і тут було зовсім інше харчування. Залишилися такі шикарні спогади, а зараз суцільне розчарування», - сказала Ольга.

Нагадаємо, що норвезькі спортсмени виселилися з готелю в Досі через порушення санітарних умов.