Українська атлетка в інтерв’ю російським пропагандистам розповіла, що на чемпіонаті світу її погано годують
Ольга Ляхова розказала правдоньку
Фото із соцмереж
Ольга Ляхова не відмовила фінансованому з Кремля телеканалу
Дворазова чемпіонка Європейських ігор Ольга Ляхова, завершивши на півфінальній стадії виступи на чемпіонаті світу з легкої атлетики в бігу на 800 метрів, порозмовляла з репортерами російського пропагандистського каналу «Матч», який фінансується з державної казни РФ. Поміж іншого Ольга безжально розкритикувала організаторів змагань.
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«Харчування жахливе, їсти нічого, і їжа, яку нам дають, не сильно якісна. Я була тут у 2009 році на Всесвітніх іграх серед школярів і тут було зовсім інше харчування. Залишилися такі шикарні спогади, а зараз суцільне розчарування», - сказала Ольга.
Нагадаємо, що норвезькі спортсмени виселилися з готелю в Досі через порушення санітарних умов.
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