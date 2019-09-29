Чемпіонат світу з легкої атлетики. Українку Ляхову не пустила у фінал угандійська забіяка



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Ольга Ляхова залишилася за межею фіналу ФЛАУ

Наші тренери намагалися відстояти спортсменку уже за межами доріжки

Ще впродовж години після завершення півфіналів з бігу на 800 метрів на чемпіонаті світу в Досі (Катар) вісімка фіналісток залишалася під питанням. Переможниця третього забігу угандійка Халіма Накаайї в ході дистанції штовхнула кількох суперниць. Всі, хто постраждав від неї, все ж потрапили до фіналу, але у разі її дискваліфікації за часом до нього пройшла б українка Ольга Ляхова.

Ольга в своєму забігу фінішувала третьою (2.00,72 хв) і щоб пройти далі за часом їй не вистачало лише однієї позиції.

«Оскільки Ольга Ляхова бігла в різних забігах з угандійкою, ми знали, що, згідно з правилами, не маємо права подавати протест. Проте все ж спробували це зробити. На жаль, відповідь ТІС була передбачуваною – вони наш протест не прийняли, - говорить головний тренер і тім-лідер збірної В’ячеслав Тиртишник. – Ми знали, що протест подала команда Ямайки, і залишалися в ТІС до винесення рішення по ньому. Після розгляду судді сказали, що на доріжці була тактична боротьба. Попри всі намагання ямайської команди довести зворотнє, їхній протест відхилили».

Даючи коментар після фінішу, Ольга Ляхова ще не знала, чи вдасться їй потрапити до фіналу.

«Сьогодні намагалася бігти швидко, щоб бути не в кінці забігу, як напередодні, а ближче до основи. Дівчата бігли дуже швидко, навіть не чекала такого темпу, але мені сподобалося, - говорить Ольга Ляхова. – У нас не було і дня перерви між першим колом і півфіналом. Для того, щоб швидко бігти два дні поспіль, потрібно мати хорошу витривалість і підготовку. Ми тренуємося дуже багато… Навіть більше ніж просто дуже багато (посміхається), тому для нас це плюс».

Вже дізнавшись про те, що вийти до фіналу таки не вдалося, Ольга зазначила: «Шкода, звісно, але принаймні у порівнянні з минулим роком є крок уперед. Значить, для того, щоб виходити до фіналу, потрібно бігти ще швидше і не залежати від результату суперниць».

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Джерело: Федерація легкої атлетики України