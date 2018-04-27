Українська біатлоністка отримала 250 тисяч гривень на нове житло
- 27 Квiтня, 22:35
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На резонанс відреагувало Міністерство молоді та спорту України
Українська біатлоністка Анна Кривонос отримала 250 тисяч гривень від Сумської обласної ради.
Про це повідомляє Spec-cor.com.ua, посилаючись на сторінку Дмитра Лантушенка в Facebook.
Гроші були виділені відповідно до рішення місцевих депутатів для того, щоб 20-річна спортсменка змогла придбати нове житло.
Нагадаємо, що в січні 2018 року в ЗМІ потрапили фотографії жахливих умов, в яких проживає Кривонос з хворою мамою. Тоді ж біатлоністка заявила, що місцева влада обіцяла допомогти, проте на цьому етапі рішення проблеми і зупинилося.
Пізніше на резонанс відреагувало Міністерство молоді та спорту України, яке спонукало Федерацію біатлону України, Сумську ОДА та Сумська обласну раду допомогти родині Кривонос.
Зазначимо, що 1 березня Анна здобула срібло на юніорському чемпіонаті світу в Естонії.