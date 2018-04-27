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    Українська біатлоністка отримала 250 тисяч гривень на нове житло

    На резонанс відреагувало Міністерство молоді та спорту України
    Українська біатлоністка Анна Кривонос отримала 250 тисяч гривень від Сумської обласної ради. Про це повідомляє Spec-cor.com.ua, посилаючись на сторінку Дмитра Лантушенка в Facebook. Гроші були виділені відповідно до рішення місцевих депутатів для того, щоб 20-річна спортсменка змогла придбати нове житло. Нагадаємо, що в січні 2018 року в ЗМІ
    • 27 Квiтня, 22:35
    • Розсилка
    Анна Кривонос. Фото: ФБУ
    Анна Кривонос. Фото: ФБУ

    На резонанс відреагувало Міністерство молоді та спорту України

    Українська біатлоністка Анна Кривонос отримала 250 тисяч гривень від Сумської обласної ради.

    Про це повідомляє Spec-cor.com.ua, посилаючись на сторінку Дмитра Лантушенка в Facebook.

    Гроші були виділені відповідно до рішення місцевих депутатів для того, щоб 20-річна спортсменка змогла придбати нове житло.

    Нагадаємо, що в січні 2018 року в ЗМІ потрапили фотографії жахливих умов, в яких проживає Кривонос з хворою мамою. Тоді ж біатлоністка заявила, що місцева влада обіцяла допомогти, проте на цьому етапі рішення проблеми і зупинилося.

    Пізніше на резонанс відреагувало Міністерство молоді та спорту України, яке спонукало Федерацію біатлону України, Сумську ОДА та Сумська обласну раду допомогти родині Кривонос.

    Зазначимо, що 1 березня Анна здобула срібло на юніорському чемпіонаті світу в Естонії.

    біатлон місцева влада житло
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