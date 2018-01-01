Українська чемпіонка світу з біатлону підтвердила, що живе в жахливих умовах (відео)

Історія Анни Кривонос, яка нікого не залишить байдужим

Чемпіонка світу з біатлону серед юніорів-2015 Анна Кривонос підтвердила, що разом з хворою мамою живе в жахливих умовах. Як відомо, її будинок знаходиться в Глухові, Сумської області. Але цей будинок більше нагадує хaлyпy, зібрану зі смiття. «Так, це фото мого житла. Місцева влада обіцяла, що дасть матеріальну допомогу для того, щоб я



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Фото: Фото: kourier.in.ua, biathlon.com.ua

Історія Анни Кривонос, яка нікого не залишить байдужим

Чемпіонка світу з біатлону серед юніорів-2015 Анна Кривонос підтвердила, що разом з хворою мамою живе в жахливих умовах.

Як відомо, її будинок знаходиться в Глухові, Сумської області.

Але цей будинок більше нагадує хaлyпy, зібрану зі смiття.

«Так, це фото мого житла. Місцева влада обіцяла, що дасть матеріальну допомогу для того, щоб я купила собі нове. Але, в даному випадку, влада вже роками годує тільки обіцянками», - розповіла біатлоністка.

Мама Ані хвoрiє, тому працювати не може. Саме через це всі премії за перемоги і спортивні стипендії – це єдине, з чого живе сім’я.

«У перший раз ми з мамою звернулися до влади у 2015 році. У нас є три листи, де пишуть, що прохання буде розглянуто і нас поставлять на облік. Але толку поки мало. Можливо, щось буде в цьому році. Я не знаю. Коли ми знімали попередню хатку, мама посварилася з господарем і він сказав: «Щоб вас тут не було протягом двох днів». Нас пустили пожити, щоб просто був нагляд за будинком - він у жахливому стані. Ми туди переїхали, тому що не могли знайти іншого варіанту за такий короткий час. Вибрали те, що нам запропонували, і залишилися», - розповіла вона.

«Там було набагато гірше, ніж зараз. Не було забору - ми його з мамою поставили. Трохи дах підлатали. Це теж кошти. Але глобального ремонту не стали робити - це ж не наш будинок. Трошки зробили - щоб він стояв і не падав. Коли переїжджали, то навіть води не було. Згодом ми її туди провели. Скільки я заробляю? Нам платять за хороші виступи на змаганнях. Потрібно зайняти на дорослому чемпіонаті 1-3 місця, і тоді отримаєш кошти на цілий рік. Це шість тисяч гривень на місяць. Ми називаємо це зарплатою, але це не зарплата», - додала Кривонос.

Джерело: ua.tribuna.com