Українська біатлоністка Варвинець задоволена, що її форма покращується по ходу сезону

Ірині не прикро, що вона не зуміла завоювати медаль у стартовій для себе гонці чемпіонату Європи

Ірині Варвинець прикро, що вона ніяк не може відстрілятися на нуль у нинішньому біатлонному сезоні. Про це заявила сама українська біатлоністка, яку цитує офіційний сайт Федерації біатлону України, після індивідуальної гонки на чемпіонаті Європи. Нагадаємо, що Ірина промахнулася одного разу на останньому вогневому рубежі, через що фінішувала



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Ірина Варвинець. Фото ФБУ

Ірині не прикро, що вона не зуміла завоювати медаль у стартовій для себе гонці чемпіонату Європи

Ірині Варвинець прикро, що вона ніяк не може відстрілятися на нуль у нинішньому біатлонному сезоні.

Про це заявила сама українська біатлоністка, яку цитує офіційний сайт Федерації біатлону України, після індивідуальної гонки на чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, що Ірина промахнулася одного разу на останньому вогневому рубежі, через що фінішувала п'ятою.

«Прикро не стільки за втрачену медаль, а за те, що весь сезон «нуль» не можу зробити. Я так думаю, що почала повільно стріляти на останньому рубежі, звідси і промах. Я звикла до іншого ритму», - сказала вона.

«Якщо порівнювати цю індивідуальну гонку з Рупольдингом, тут по рельєфу набагато важче, плюс висота. Тут великі підйоми, та й на спусках не відпочинеш, тому що внизу повороти» - додала Варвинець.

Але, за її словами, взагалі вона відчувала себе на трасі не настільки важко, як думала.

«Коли фінішувала, я особливо не сподівалася, що буде медаль, адже у мене був один з перших номерів. Шкода, що і Юля Журавок залишилася без медалі. Але це спорт. Кожен бореться і хоче завоювати медаль», - зауважила вона.

«Мене ж радує, що моя форма покращується по ходу сезону», - підсумувала Варвинець.