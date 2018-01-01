Українки Журавок і Варвинець зупинилися за крок від медалей на чемпіонаті Європи з біатлону

Ірина фінішувала п'ятою, а Юлія – четвертою, програвши півсекунди бронзовій призерці

У середу, 24 січня, в італійському Ріднау розпочався чемпіонат Європи 2018 року з біатлону. Першими на трасу вийшли чоловіки, які пробігли 20-кілометрову індивідуальну гонку. Про те, що Дмитро Підручний пропустить цей старт, стало відомо ще напередодні. А от безпосередньо перед гонкою надійшла інформація, що Артем Тищенко й Артем Прима не візьмуть

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Юлія Журавок. Фото ФБУ

Ірина фінішувала п'ятою, а Юлія – четвертою, програвши півсекунди бронзовій призерці

У середу, 24 січня, в італійському Ріднау розпочався чемпіонат Європи 2018 року з біатлону. Першими на трасу вийшли чоловіки, які пробігли 20-кілометрову індивідуальну гонку. Про те, що Дмитро Підручний пропустить цей старт, стало відомо ще напередодні. А от безпосередньо перед гонкою надійшла інформація, що Артем Тищенко й Артем Прима не візьмуть участь у перегонах у цей день.

Тому вся увага українських прихильників біатлону була прикута до Сергія Семенова. Однак, один з лідерів команди досі ніяк не може віднайти свою форму. В індивідуальній гонці Сергій припустився чотирьох промахів. Він став найкращим з українців, але у підсумку зайняв лише 34-те місце. Руслан Ткаленко показав 43-й результат, Тарас Лесюк – 48-й, а Андрій Доценко – 60-й.

Через кілька годин на трасу вийшли вже жінки. І тут була в України надія на місце на п’єдесталі пошани, адже участь, напевно, у своєму найулюбленішому виді брала Ірина Варвинець.

Й Ірина відразу ж почала підтверджувати статус однієї з фавориток гонки. Вона та ще декілька росіянок, серед яких Світлана Миронова й Ірина Старих, задавали темп на трасі. Мала хорошу швидкість й Анастасія Загоруйко, проте ця росіянка вже на першому ж вогневому рубежі не закрила дві мішені, що позбавило її шансів на успішний результат.

Після першої чистої стрільби лідерство захопила Миронова, яка випереджала Варвинець на 12 секунд. При цьому швидкість в Ірини була кращою, аніж, наприклад, в Алексії Рунггальдьє, Каролін і Надін Горхлер. Аналогічна ситуація продовжилася і після першої «стійки». Щоправда, незважаючи на те, що Варвинець піднялася на другу сходинку, відставання від Миронової складало вже 40 секунд.

Вдала стрільба на третьому вогневому рубежі дозволила Варвинець захопити лідерство після виходу зі стадіону на четверте коло. Однак тут дала про себе знати швидкість Хлое Шевальє, яка мала один промах на першій «лежці», але на трасі була набагато швидшою за майже всіх конкуренток. Француженка відставала на цьому відтинку траси від українки лише на 15 секунд.

Миронова ж припустилася двох промахів і вибула з боротьби за медалі. Натомість, впевнено йшла до своєї мети Рунггальдьє, яка тримала третю сходинку після другої стрільби лежачи. Крім того, тишком-нишком до групи лідерів підібралася Юлія Журавок, яка закрила 15 мішеней з 15-ти та піднялася на п’ятий рядок. Між нею і Рунггалдьє йшла Вікторія Слівко з Росії, проте відставала Журавок лише на п’ять секунд.

У ситуації з Варвинець усе вирішилося на останній стрільбі. Ірина промахнулася третім пострілом, а це означало, що потрібно сподіватися, що і Рунггальдьє, і Шевальє також хоча б по одному разу схиблять. Однак, цього не сталося. Суперниці відстрілялися точно. Тепер Варвинець могла сподіватися тільки на бронзову нагороду.

Та всі її надії перекреслила інша представниця України – Журавок. Юлія ідеально відпрацювала на стрільбищі та вирушила на останнє коло на третьому місці. Крім того, вона відставала на три секунди від Рунггальдьє, а перевага над Слівко складала 18 секунд. Українка відразу ж додала у темпі та наздогнала час італійки.

Проте, такий ривок зіграв поганий жарт з Юлією. На останньому кілометрі вона сповільнилася, тому розраховувати на друге місце не доводилося. При цьому здавалося, що бронзова нагорода вже нікуди не подінеться від Журавок, але... Слівко здійснила неймовірний ривок на останньому колі, і на фініші вона виграла в українки півсекунди, потіснивши її на четверту сходинку... А Варвинець, таким чином, стала п’ятою.

Щодо інших українок, то Надія Бєлкіна з двома промахами стала 19-ою. Інші ж припустилися багатьох промахів. Ольга Абрамова показала 29-й результат, Яна Бондар – 46-й, а Марія Панфілова – 64-й.

Чемпіонат Європи 2018 року з біатлону

Ріднау, Італія

Жіноча індивідуальна гонка, 15 км

1. Хлое Шевальє (Франція) (1+0+0+0) – 46:32.9

2. Алексія Рунггалдьє (Італія) (0+0+0+0) - +47.7

3. Вікторія Слівко (Росія) (0+0+0+0)

4. Юлія Журавок (Україна) (0+0+0+0) - +56.4

5. Ірина Варвинець (Україна) (0+0+0+1) - +1:07.6

...19. Надія Бєлкіна (Україна) (0+2+0+0) - +4:03.6

...29. Ольга Абрамова (Україна) (1+2+1+1) - +5:24.0

...46. Яна Бондар (Україна) (2+3+1+0) - +6:30.8

...64. Марія Панфілова (Україна) (1+3+1+1) - +8:10.7

«Главком»