Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі 6-го туру Ліги Європи

Головним рефері у полі буде 40-річний Сергій Бойко

Бригада арбітрів з України розсудить протистояння останнього ігрового дня у групі L Ліги Європи між македонським «Вардаром» і норвезьким «Русенборгом». Матч відбудеться 7 грудня на стадіоні «Філіпа II» у Скоп’є та розпочнеться о 21:05 за місцевим часом, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. У



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Сергій Бойко

Головним рефері у полі буде 40-річний Сергій Бойко

Бригада арбітрів з України розсудить протистояння останнього ігрового дня у групі L Ліги Європи між македонським «Вардаром» і норвезьким «Русенборгом».

Матч відбудеться 7 грудня на стадіоні «Філіпа II» у Скоп’є та розпочнеться о 21:05 за місцевим часом, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

У команді Сергія також асистенти арбітра − Володимир Володін та Олександр Корнійко, додаткові асистенти − Євгеній Арановський та Анатолій Абдула, а також четвертий арбітр Семен Шлончак.

Оцінку діям арбітрів дасть спостерігач УЄФА з Ірландії Джерард Перрі.

Сергій Бойко є арбітром ФІФА з 2011 року. З 2008 року працює на матчах Прем'єр-ліги.

Раніше стало відомо, хто розсудить матчі українських клубів у заключному турі групового етапу Ліги Європи.

А матч «Шахтар» - «Манчестер Сіті» розсудить французька бригада арбітрів.