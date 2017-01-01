Матч «Шахтар» - «Манчестер Сіті» розсудить французька бригада арбітрів

Визначились імена арбітрів, які обслуговуватимуть заключний матч групового етапу для донецького клубу

Стали відомі бригади арбітрів, які працюватимуть на матчах заключного, 6-го туру групового етапу футбольної Ліги чемпіонів. Так, матч «Шахтар» - «Манчестер Сіті» довірили розсудити французькій бригаді арбітрів на чолі з Бенуа Бастьєном. Асистенти Бастьєна будуть Хішам Закрані та Фредерік Хакетт. Додаткові помічники