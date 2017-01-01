Матч «Шахтар» - «Манчестер Сіті» розсудить французька бригада арбітрів
- Сьогодні, 14:28
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Визначились імена арбітрів, які обслуговуватимуть заключний матч групового етапу для донецького клубу
Стали відомі бригади арбітрів, які працюватимуть на матчах заключного, 6-го туру групового етапу футбольної Ліги чемпіонів.
Так, матч «Шахтар» - «Манчестер Сіті» довірили розсудити французькій бригаді арбітрів на чолі з Бенуа Бастьєном.
Асистенти Бастьєна будуть Хішам Закрані та Фредерік Хакетт.
Додаткові помічники – Бенуа Мілот і Джерем Мігелггоррі.
Четвертий арбітр – Жюльєн Пацеллі.
Нагадаємо, матч «Шахтар» - «Манчестер Сіті» відбудеться 6 грудня, початок о 21:45.
Донецький клуб повинен як мінімум не програти, аби вийти в 1/8 Ліги чемпіонів.