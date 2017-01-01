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    Матч «Шахтар» - «Манчестер Сіті» розсудить французька бригада арбітрів

    Визначились імена арбітрів, які обслуговуватимуть заключний матч групового етапу для донецького клубу
    Стали відомі бригади арбітрів, які працюватимуть на матчах заключного, 6-го туру групового етапу футбольної Ліги чемпіонів. Так, матч «Шахтар» - «Манчестер Сіті» довірили розсудити французькій бригаді арбітрів на чолі з Бенуа Бастьєном. Асистенти Бастьєна будуть Хішам Закрані та Фредерік Хакетт. Додаткові помічники
    • Сьогодні, 14:28
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    Визначились імена арбітрів, які обслуговуватимуть заключний матч групового етапу для донецького клубу

    Стали відомі бригади арбітрів, які працюватимуть на матчах заключного, 6-го туру групового етапу футбольної Ліги чемпіонів.

    Так, матч «Шахтар» - «Манчестер Сіті» довірили розсудити французькій бригаді арбітрів на чолі з Бенуа Бастьєном.

    Асистенти Бастьєна будуть Хішам Закрані та Фредерік Хакетт.

    Додаткові помічники – Бенуа Мілот і Джерем Мігелггоррі.

    Четвертий арбітр – Жюльєн Пацеллі.

    Нагадаємо, матч «Шахтар» - «Манчестер Сіті» відбудеться 6 грудня, початок о 21:45.

    Донецький клуб повинен як мінімум не програти, аби вийти в 1/8 Ліги чемпіонів.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар» Ліга чемпіонів
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