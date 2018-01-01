Українська чемпіонка світу з біатлону проживає у жахливих умовах (відео)

Анна Кривонос разом з мамою мешкає у будинку, який є напівзруйнованим

Член юнацької національної збірної команди України з біатлону, чемпіонка світу серед юніорів в індивідуальній гонці 20-річна Анна Кривонос разом з мамою мешкає у будинку, який житловим назвати складно. Влада роками обіцяє допомогти з квартирою, однак, поки що це лише обіцянки, інформує Телеканал новин «24». «Оце найперша медаль



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анна Кривонос. Фото ФБУ

Анна Кривонос разом з мамою мешкає у будинку, який є напівзруйнованим

Член юнацької національної збірної команди України з біатлону, чемпіонка світу серед юніорів в індивідуальній гонці 20-річна Анна Кривонос разом з мамою мешкає у будинку, який житловим назвати складно.

Влада роками обіцяє допомогти з квартирою, однак, поки що це лише обіцянки, інформує Телеканал новин «24».

«Оце найперша медаль її. Вона маленькою була, 11 років мала, її в Конотопі за крос виграла», – зазначила мати Галина Кузнєцова, показуючи нагороди доньки.

Мама Ані хворіє, працювати не може, тож премії за перемоги та спортивні стипендії дівчини – єдине, з чого живе родина.

Зазначається, що п'ять років тому було ще гірше, коли батько покинув сім'ю, а мама з дитиною ледь зводили кінці з кінцями.

«Біля лижної бази там підвальчик є такий невеликий. Ми його з мамою там орендували і жили в ньому», - зазначила сама Анна.

Посприяти дівчині обіцяла місцева влада. Однак, як інформує видання, роки йдуть, нагород більшає, а квартири немає.

«Управлінню молоді та спорту доручено розробити програму. У мене 100% впевненість, що депутати, як завжди, підтримають цю ініціативу, і вже з березня місяця такі спортсмени як Кривонос та інші переможці міжнародних змагань отримають можливість за бюджетні кошти поліпшити свої житлові умови», - запевнив начальник управління молоді та спорту Сумщини Дмитро Лантушенко.