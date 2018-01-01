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    Українська лижниця Антипенко: Працюватиму, і результати стануть кращими

    Тетяна Антипенко фінішувала 45-ю в скіатлоні
    В олімпійському Пхьончхані-2018 пройшли змагання з лижних гонок серед жінок у скіатлоні, в яких стартували наші Тетяна Антипенко та Марина Анцибор. Після фінішу Антипенко, яка закінчила дистанцію 45-ю, прокоментувала гонку прес-службі Національного олімпійського комітету України. «Дуже складна гонка. Траса сама по собі дуже
    • Сьогодні, 14:46
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    Тетяна Антипенко. Фото: Getty Images
    Тетяна Антипенко. Фото: Getty Images

    Тетяна Антипенко фінішувала 45-ю в скіатлоні

    В олімпійському Пхьончхані-2018 пройшли змагання з лижних гонок серед жінок у скіатлоні, в яких стартували наші Тетяна Антипенко та Марина Анцибор.

    Після фінішу Антипенко, яка закінчила дистанцію 45-ю, прокоментувала гонку прес-службі Національного олімпійського комітету України.

    «Дуже складна гонка. Траса сама по собі дуже «робоча». Спочатку було багато підйомів, потім - рівнина. Після таких перепадів було дуже важко сконцентруватися й не вистачало сил. На другій половині дистанції мені вдалося зібратися й подолати трасу. Про себе скажу так: можна було виступити краще. У цілому, дуже люблю «робочі» траси, де потрібно багато працювати. Це був перший старт. Працюватиму, і результати стануть кращими», - сказала спортсменка.

    Олімпійські ігри (Олімпіада)
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