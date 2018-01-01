Українська лижниця Антипенко: Працюватиму, і результати стануть кращими

Тетяна Антипенко фінішувала 45-ю в скіатлоні

В олімпійському Пхьончхані-2018 пройшли змагання з лижних гонок серед жінок у скіатлоні, в яких стартували наші Тетяна Антипенко та Марина Анцибор. Після фінішу Антипенко, яка закінчила дистанцію 45-ю, прокоментувала гонку прес-службі Національного олімпійського комітету України. «Дуже складна гонка. Траса сама по собі дуже



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Тетяна Антипенко. Фото: Getty Images

Тетяна Антипенко фінішувала 45-ю в скіатлоні

В олімпійському Пхьончхані-2018 пройшли змагання з лижних гонок серед жінок у скіатлоні, в яких стартували наші Тетяна Антипенко та Марина Анцибор.

Після фінішу Антипенко, яка закінчила дистанцію 45-ю, прокоментувала гонку прес-службі Національного олімпійського комітету України.

«Дуже складна гонка. Траса сама по собі дуже «робоча». Спочатку було багато підйомів, потім - рівнина. Після таких перепадів було дуже важко сконцентруватися й не вистачало сил. На другій половині дистанції мені вдалося зібратися й подолати трасу. Про себе скажу так: можна було виступити краще. У цілому, дуже люблю «робочі» траси, де потрібно багато працювати. Це був перший старт. Працюватиму, і результати стануть кращими», - сказала спортсменка.