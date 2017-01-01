Українська рекордсменка з пауерліфтингу Соловйова отримала нагороду «Світове визнання»

Лариса є чотириразовою чемпіонкою світу Всесвітніх ігор, багаторазовою чемпіонкою та рекордсменкою світу

У четвер, 21 грудня, на НСК «Олімпійський» відбулась урочиста VІІ церемонія вшанування найкращих спортсменів, тренерів і спортивних діячів України - «Спортивне сузір’я». Про це повідомляє офіційний сайт Спортивного комітету України. Участь у заході взяли найкращі тренери України, призери Олімпійських,



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Лариса Соловйова

Лариса є чотириразовою чемпіонкою світу Всесвітніх ігор, багаторазовою чемпіонкою та рекордсменкою світу

У четвер, 21 грудня, на НСК «Олімпійський» відбулась урочиста VІІ церемонія вшанування найкращих спортсменів, тренерів і спортивних діячів України - «Спортивне сузір’я».

Про це повідомляє офіційний сайт Спортивного комітету України.

Участь у заході взяли найкращі тренери України, призери Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських і Всесвітніх ігор, чемпіонатів світу та Європи, рекордсмени планетарних змагань, ветерани спорту.

Цього року визначали лауреатів у таких номінаціях: «Світове визнання», «За відданість справі», «Найкращий рух, інтегрований у спорт для всіх», «Найкращий організатор спортивного заходу 2017», «Команда року», «Тренер сильних духом» та «Чемпіон 2017 року».

Першу нагороду спортивного свята, а саме «Світове визнання», вручили першій в історії чотириразовій чемпіонці Всесвітніх ігор, багаторазовій чемпіонці та рекордсменці світу Ларисі Соловйовій.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня було нагороджено чемпіонів Всесвітніх Ігор 2017 Станіслава Горуну (карате) та Світлану Малькову (стрибки на батуті), а медаль «За працю та звитягу» отримав бронзовий призер Всесвітніх Ігор з кікбоксингу WAKO Роман Головатюк.

Володарями нагороди «Чемпіон 2017 року» стали переможці Всесвітніх Ігор у Вроцлаві Світлана Тросюк (сумо) та Сергій Куляба (таїландський бокс Муей Тай).

Серед неолімпійців своє визнання, як «Найкращого руху, інтегрованого у спорт для всіх» отримала Національна федерація самбо України.

Нагорода «Тренер сильних духом» тепер належить головному тренеру збірної команди України з пауерліфтингу Сіражутдіну Базаєву.