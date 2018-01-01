Українська сноубордистка Чундак увійшла у топ-10 на етапі Кубку світу
- Сьогодні, 14:29
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Аннамарі Чундак
Аннамарі показала восьмий результат у болгарському місті Бансько
Аннамарі Чундак стала восьмою на етапі Кубку світу у Бансько, Болгарія.
Закарпатська сноубордистка – майбутня учасниця Олімпійських ігор 2018.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації лижного спорту України.
Окрім Аннамарії, на етапі Кубка світу виступила і чоловіча частина збірної.
Олександр Белінський фінішував 40-м, а Михайло Харук – на 45-й позиції.
Зауважимо, що Чундак брала участь уже у двох Олімпіадах. У Ванкувері у 2010 році вона стала 16-ою у паралельному гігантському слаломі, а у Сочі-2014 двічі ставала 21-ою (у паралельному слаломі й у паралельному гігантському слаломі).
Найвищим досягненням Аннамарії є срібні нагороди на Зимових Універсіадах у 2011 та минулому роках.