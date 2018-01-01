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    Українська сноубордистка Чундак увійшла у топ-10 на етапі Кубку світу

    Аннамарі показала восьмий результат у болгарському місті Бансько
    Аннамарі Чундак стала восьмою на етапі Кубку світу у Бансько, Болгарія. Закарпатська сноубордистка – майбутня учасниця Олімпійських ігор 2018. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації лижного спорту України. Окрім Аннамарії, на етапі Кубка світу виступила і чоловіча частина збірної. Олександр Белінський фінішував 40-м, а Михайло Харук
    • Сьогодні, 14:29
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    Аннамарі Чундак
    Аннамарі Чундак

    Аннамарі показала восьмий результат у болгарському місті Бансько

    Аннамарі Чундак стала восьмою на етапі Кубку світу у Бансько, Болгарія.

    Закарпатська сноубордистка – майбутня учасниця Олімпійських ігор 2018.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації лижного спорту України.

    Окрім Аннамарії, на етапі Кубка світу виступила і чоловіча частина збірної.

    Олександр Белінський фінішував 40-м, а Михайло Харук – на 45-й позиції.

    Зауважимо, що Чундак брала участь уже у двох Олімпіадах. У Ванкувері у 2010 році вона стала 16-ою у паралельному гігантському слаломі, а у Сочі-2014 двічі ставала 21-ою (у паралельному слаломі й у паралельному гігантському слаломі).

    Найвищим досягненням Аннамарії є срібні нагороди на Зимових Універсіадах у 2011 та минулому роках.

    спорт
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