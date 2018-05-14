Українська співачка Tayanna виступить на церемонії відкриття фіналу жіночої Ліги чемпіонів

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Tayanna. Фото: Апостроф

Матч відбудеться 24 травня в Києві на стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановського

Українська поп-зірка Tayanna виступить на церемонії відкриття фіналу жіночої Ліги чемпіонів у Києві, який відбудеться 24 травня.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Як відомо, у фіналі турніру зустрінуться «Ліон» та «Вольфсбург».

Матч відбудеться 24 травня в Києві на стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановського.

«Моя мрія стала реальністю, адже я виступлю у себе на батьківщині перед таким важливим заходом. З нетерпінням чекаю можливості зробити шоу і стати частиною такого чудового уявлення. Такий шанс випадає раз у житті», – сказала Tayanna.

Нагадаємо, на церемонії відкриття чоловічої Ліги чемпіонів виступить Дуа Ліпа.

Джерело: Футбол 24