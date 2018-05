В УЄФА підтвердили, що Дуа Ліпа заспіває на фіналі Ліги чемпіонів у Києві (відео)

Співачка відома своєю піснею під назвою New Rules

В УЄФА підтвердили, що головною «зіркою» церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський», стане британська співачка Дуа Ліпа. Про це інформує прес-служба організації. We're excited to announce global superstar @DUALIPA will be performing at the #UCL final Opening