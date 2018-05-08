В УЄФА підтвердили, що Дуа Ліпа заспіває на фіналі Ліги чемпіонів у Києві (відео)

Співачка відома своєю піснею під назвою New Rules

В УЄФА підтвердили, що головною «зіркою» церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський», стане британська співачка Дуа Ліпа. Про це інформує прес-служба організації. We're excited to announce global superstar @DUALIPA will be performing at the #UCL final Opening



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Дуа Ліпа

Співачка відома своєю піснею під назвою New Rules

В УЄФА підтвердили, що головною «зіркою» церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський», стане британська співачка Дуа Ліпа.

Про це інформує прес-служба організації.

Співачка відома своєю піснею під назвою New Rules.

22-річна співачка народилася у Великобританії, але має албанські коріння.

У 2015 році вона записала свій перший альбом і з тих пір успішно гастролює по світу.

Нагадаємо, вже стала відома бригада арбітрів, яка розсудить фінал Ліги чемпіонів між «Реалом» та «Ліверпулем», який 26-го травня відбудеться в Києві на НСК «Олімпійський».