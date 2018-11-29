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    Українська тенісистка Дема завершила виступ на турнірі ITF в Єгипті

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    Вікторія Дема - Українська тенісистка Дема завершила виступ на турнірі ITF в Єгипті
    Вікторія Дема

    Дема не змогла пробитися до 1/4 фіналу

    У другому колі турніру з призовим фондом $15,000 українська тенісистка за дві з половиною години зазнала поразки від швейцарки Йоанні Цугер: 4: 6, 6: 2, 4: 6.

    У вирішальному сеті Дема поступалася з рахунком 2:5, потім виграла два гейми поспіль, однак не змогла зрівняти рахунок, програвши гейм на власній подачі.

    Нагадаємо, у першому колі турніру 18-річна українка за дві години здобула перемогу над російською тенісисткою Валерією Уржумовою.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс
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