Українська тенісистка Леся Цуренко потрапила у престижну номінацію WTA (відео)



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Леся Цуренко. Фото взяте з btu.org.ua

Українка вперше візьме участь у голосуванні уболівальників на сайті організації

За підсумками минулого місяця Жіноча тенісна асоціація (WTA) назвала імені п'яти тенісисток, які потрапили у номінацію «Прорив серпня».

Ними стали Леся Цуренко, Аріна Соболенко, Маркета Вондроушова, Анастасія Севастова й Ешлі Барті.

Нагадаємо, що на Відкритому чемпіонаті США, який завершився минулого тижня, українка дійшла до чвертьфіналу, що є її найкращим результатом на турнірах Grand Slam, у якому поступилася майбутній чемпіонці Наомі Осаці з Японії.

Окрім того, в оновленому рейтингу WTA Цуренко встановила новий особистий рекорд, піднявшись на 26-ту позицію.

Проголосувати за українську тенісистку можна за цим посиланням.

Голосування триватиме до 6:59 ранку п'ятниці, 14 вересня.

Джерело: btu.org.ua