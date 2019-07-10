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    Українська тенісистка претендує на титул «Прорив Вімблдону»

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    Даяна Ястремська - Українська тенісистка претендує на титул «Прорив Вімблдону»
    Даяна Ястремська
    ITF

    Таке визнання може отримати 19-річна Даяна Ястремська

    19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська ввійшла в четвірку претендентів на почесний титул «Прорив Вімблдону».

    Окрім неї на це визнання претендують 15-річна американка Корі Гауфф, 22-річна тенісистка з Чехії Кароліна Мухова та 23-річний Маттео Берреттіні з Італії.

    Підтримати нашу спортсменку можна в голосуванні за цим посиланням.

    На цьогорічному Вімблдонському тенісному турнірі (покриття – трава, призовий фонд - £15 477 000) Ястремська встановила особисте досягнення, дійшовши до 1/8 фіналу, де поступилася китаянці Чжан Шуай – 4:6, 6:1, 2:6.

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