Українська тенісистка претендує на титул «Прорив Вімблдону»
Даяна Ястремська
ITF
Таке визнання може отримати 19-річна Даяна Ястремська
19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська ввійшла в четвірку претендентів на почесний титул «Прорив Вімблдону».
Окрім неї на це визнання претендують 15-річна американка Корі Гауфф, 22-річна тенісистка з Чехії Кароліна Мухова та 23-річний Маттео Берреттіні з Італії.
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На цьогорічному Вімблдонському тенісному турнірі (покриття – трава, призовий фонд - £15 477 000) Ястремська встановила особисте досягнення, дійшовши до 1/8 фіналу, де поступилася китаянці Чжан Шуай – 4:6, 6:1, 2:6.
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