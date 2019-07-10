Українська тенісистка претендує на титул «Прорив Вімблдону»



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Даяна Ястремська ITF

Таке визнання може отримати 19-річна Даяна Ястремська

19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська ввійшла в четвірку претендентів на почесний титул «Прорив Вімблдону».

Окрім неї на це визнання претендують 15-річна американка Корі Гауфф, 22-річна тенісистка з Чехії Кароліна Мухова та 23-річний Маттео Берреттіні з Італії.

Підтримати нашу спортсменку можна в голосуванні за цим посиланням.

На цьогорічному Вімблдонському тенісному турнірі (покриття – трава, призовий фонд - £15 477 000) Ястремська встановила особисте досягнення, дійшовши до 1/8 фіналу, де поступилася китаянці Чжан Шуай – 4:6, 6:1, 2:6.