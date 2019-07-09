  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Еліна Світоліна вперше в кар’єрі вийшла у півфінал Grand Slam і зіграє там з екс-першою в світі

    • Розсилка
    Еліна Світоліна досягла свого піку на турнірах&nbsp;Grand Slam - Еліна Світоліна вперше в кар’єрі вийшла у півфінал Grand Slam і зіграє там з екс-першою в світі
    Еліна Світоліна досягла свого піку на турнірах Grand Slam
    Фейсбук Еліни Світоліної

    Еліна перемогла чешку Кароліну Мухову

    Восьма ракетка світу Еліна Світоліна вперше в кар’єрі зіграє у півфіналі турніру із серії Grand Slam. Щойно наша провідна тенісистка успішно впоралася із чвертьфінальною стадією Вімблдонського турніру (покриття – трава, призовий фонд - £15 477 000).

    Читайте також

    В 1/4 фіналу Еліна перемогла чешку Кароліну Мухову (WTA №48) – 7:5, 6:3.

    Матч тривав півтори години і розпочався для Світоліної невдало. Еліна поступалася 2:5 у першому сеті. Але при цьому наша тенісистка не дозволила суперниці отримати бодай один сет-бол, виграла п’ять геймів поспіль і повела у рахунку. Лише після того Еліна трохи втратила концентрацію і другу партію розпочала з 0:2. Втім, надалі українка знову домінувала тотально.

    У першому в кар’єрі півфіналі «мейджора» Світоліна зіграє з чемпіонкою Roland Garros-2019 Сімоною Халеп із Румунії, котра у поточному рейтингу йде сьомою, а сьогодні перемогла китаянку Чжан Шуай. Майбутні суперниці зустрічалися між собою сім разів. Чотири рази перемогла Еліна, три – Сімона. На траві суперниці досі не грали. Останнє їхнє побачення трапилося цього річ. У півфіналі турніру в Досі перемогла Халеп. Зате торік у фіналі Риму сильнішою була Світоліна.    

     Читайте також: Еліна Світоліна вперше в кар’єрі вийшла у чвертьфінал Wimbledon
    Читайте також
    Еліна Світоліна Wimbledon Сімона Халеп Чжан Шуай Кароліна Мухова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ