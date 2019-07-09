Еліна Світоліна вперше в кар’єрі вийшла у півфінал Grand Slam і зіграє там з екс-першою в світі



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Еліна Світоліна досягла свого піку на турнірах Grand Slam Фейсбук Еліни Світоліної

Еліна перемогла чешку Кароліну Мухову

Восьма ракетка світу Еліна Світоліна вперше в кар’єрі зіграє у півфіналі турніру із серії Grand Slam. Щойно наша провідна тенісистка успішно впоралася із чвертьфінальною стадією Вімблдонського турніру (покриття – трава, призовий фонд - £15 477 000).

В 1/4 фіналу Еліна перемогла чешку Кароліну Мухову (WTA №48) – 7:5, 6:3.

Матч тривав півтори години і розпочався для Світоліної невдало. Еліна поступалася 2:5 у першому сеті. Але при цьому наша тенісистка не дозволила суперниці отримати бодай один сет-бол, виграла п’ять геймів поспіль і повела у рахунку. Лише після того Еліна трохи втратила концентрацію і другу партію розпочала з 0:2. Втім, надалі українка знову домінувала тотально.

У першому в кар’єрі півфіналі «мейджора» Світоліна зіграє з чемпіонкою Roland Garros-2019 Сімоною Халеп із Румунії, котра у поточному рейтингу йде сьомою, а сьогодні перемогла китаянку Чжан Шуай. Майбутні суперниці зустрічалися між собою сім разів. Чотири рази перемогла Еліна, три – Сімона. На траві суперниці досі не грали. Останнє їхнє побачення трапилося цього річ. У півфіналі турніру в Досі перемогла Халеп. Зате торік у фіналі Риму сильнішою була Світоліна.