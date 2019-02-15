Українська тенісистка Страхова зазнала жахливої поразки на турнірі в ОАЕ



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Валерія Страхова

Страхова не змогла виграти жодного гейма

23-річна українка Валерія Страхова, яка в рейтингу WTA займає 291 місце, вперше в кар'єрі зіграла у відборі турніру серії Premier 5.

Матч Страхової і Йорович тривав лише 53 хвилини. Сербка виконала по три брейка в кожному сеті, а українка не реалізувала жоден з трьох своїх брейкпоінтів.

Нагадаємо, що на цьому ж турнірі інша українська тенісистка Ангеліна Калініна пробилася до фіналу кваліфікації.

Варто зазначити, що в основній сітці турніру в Дубаї стартують Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська.

Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5

Кваліфікація. Перше коло

Валерія Страхова (Україна) - Івана Йорович (Сербія, 12) 0-6, 0-6

Джерело: btu.org.ua