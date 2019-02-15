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    Українська тенісистка Страхова зазнала жахливої поразки на турнірі в ОАЕ

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    Валерія Страхова - Українська тенісистка Страхова зазнала жахливої поразки на турнірі в ОАЕ
    Валерія Страхова

    Страхова не змогла виграти жодного гейма

    23-річна українка Валерія Страхова, яка в рейтингу WTA займає 291 місце, вперше в кар'єрі зіграла у відборі турніру серії Premier 5.

    Матч Страхової і Йорович тривав лише 53 хвилини. Сербка виконала по три брейка в кожному сеті, а українка не реалізувала жоден з трьох своїх брейкпоінтів.

    Нагадаємо, що на цьому ж турнірі інша українська тенісистка Ангеліна Калініна пробилася до фіналу кваліфікації.

    Варто зазначити, що в основній сітці турніру в Дубаї стартують Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська.

    Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5

    Кваліфікація. Перше коло

    Валерія Страхова (Україна) - Івана Йорович (Сербія, 12) 0-6, 0-6

    Джерело: btu.org.ua

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