Українська тенісистка Страхова зазнала жахливої поразки на турнірі в ОАЕ
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Розсилка
Валерія Страхова
Страхова не змогла виграти жодного гейма
23-річна українка Валерія Страхова, яка в рейтингу WTA займає 291 місце, вперше в кар'єрі зіграла у відборі турніру серії Premier 5.
Матч Страхової і Йорович тривав лише 53 хвилини. Сербка виконала по три брейка в кожному сеті, а українка не реалізувала жоден з трьох своїх брейкпоінтів.
Нагадаємо, що на цьому ж турнірі інша українська тенісистка Ангеліна Калініна пробилася до фіналу кваліфікації.
Варто зазначити, що в основній сітці турніру в Дубаї стартують Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська.
Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5
Кваліфікація. Перше коло
Валерія Страхова (Україна) - Івана Йорович (Сербія, 12) 0-6, 0-6
Джерело: btu.org.ua