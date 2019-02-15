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    Калініна вийшла у фінал кваліфікації турніру в ОАЕ

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    Ангеліна Калініна - Калініна вийшла у фінал кваліфікації турніру в ОАЕ
    Ангеліна Калініна

    Ангеліна Калініна виграла свій стартовий матч у кваліфікаційній сітці

    Тенісистки провели на корті 1 годину і 14 хвилин. Калініна реалізувала 6 з 10 брейкпоінтів, а Мухаммад - 3 з 4.

    У фіналі кваліфікації суперницею українки стане лідер посіву Бернарда Пера (WTA 82). У 2017 році Калініна виграла у американки в трьох сетах в їх дебютному очному поєдинку на турнірі ITF в Німеччині.

    Ангеліна Калініна сьогодні вперше виступила на кортах змагань категорії Premier 5. Нагадаємо, що в основній сітці турніру в Дубаї стартують Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська.

    Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5

    Кваліфікація. Перше коло

    Ангеліна Калініна (Україна, 15) - Ейша Мухаммад (США) 6-3, 6-3

    Джерело: btu.org.ua

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