  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українська тенісистка Ястремська вийшла в чвертьфінал турніру в Чикаго

    • Розсилка
    Українська тенісистка Ястремська вийшла в чвертьфінал турніру в Чикаго

    Суперницею нашої тенісистки в 1/4 фіналу буде 111-а ракетка світу Мона Бартель з Німеччини

    Тенісистки провели на корті дві години. По ходу першого сету українка тричі відігравалася після брейка. Програвши стартовий розіграш на тайбрейку, Ястремська виграла п'ять очок поспіль і в підсумку зуміла утримати відрив.

    У другому сеті Даяна реалізувала свій четвертий брейкпоінт в затяжному дев'ятому геймі, а потім з другого матчбола завершила зустріч на свою користь.

    Друге коло
    Даяна Ястремська (Україна) - Крісті Ан (США, Q) 7-6 (3), 6-4

    Суперницею нашої тенісистки в 1/4 фіналу буде 111-а ракетка світу Мона Бартель з Німеччини. Німкеня в своєму поєдинку другого кола також за дві години обіграла третю сіяну Заріну Діяс з Казахстану.

    Нагадаємо, на старті турніру Ястремська перемогла п'яту сіяну.

    Джерело: btu.org.ua

    Читайте також
    теніс Даяна Ястремська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ