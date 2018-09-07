Українська тенісистка Ястремська вийшла в чвертьфінал турніру в Чикаго



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Суперницею нашої тенісистки в 1/4 фіналу буде 111-а ракетка світу Мона Бартель з Німеччини

Тенісистки провели на корті дві години. По ходу першого сету українка тричі відігравалася після брейка. Програвши стартовий розіграш на тайбрейку, Ястремська виграла п'ять очок поспіль і в підсумку зуміла утримати відрив.

У другому сеті Даяна реалізувала свій четвертий брейкпоінт в затяжному дев'ятому геймі, а потім з другого матчбола завершила зустріч на свою користь.

Друге коло

Даяна Ястремська (Україна) - Крісті Ан (США, Q) 7-6 (3), 6-4

Суперницею нашої тенісистки в 1/4 фіналу буде 111-а ракетка світу Мона Бартель з Німеччини. Німкеня в своєму поєдинку другого кола також за дві години обіграла третю сіяну Заріну Діяс з Казахстану.

Нагадаємо, на старті турніру Ястремська перемогла п'яту сіяну.

Джерело: btu.org.ua