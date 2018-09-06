Ястремська перемагає п'яту сіяну на старті турніру в Чикаго



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Даяна Ястремська вийшла до другого раунду змагань

Перше коло

Даяна Ястремська (Україна) - Полін Парментьє (Франція, 5) 6-2, 7-6 (2)

Трохи більше 1,5 години провели на корті тенісистки. Даяна оформила по два брейка в кожному сеті і програла два гейми на своїй подачі (у другій партії). На тайбрейку француженка вийшла вперед 2-0, але наступні сім очок пішли в актив нашої тенісистки.

Напередодні Ястремська оформила путівку в парний чвертьфінал разом з росіянкою Євгенією Родіною. У першому раунді дівчата обіграли американську пару Куїнн Глісон/Саназ Маранді: 6-4, 6-1.

Нагадаємо, інша українка Катерина Козлова у Чикаго в першому колі поступилася третій «сіяній» Заріні Діяс.

Джерело: btu.org.ua