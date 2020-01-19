Українські біатлоністи без нагород завершили етап Кубка світу в Рупольдинґу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артем Прима Xsport

Наш Артем Прима фінішував 11-м у гонці переслідування

Українець Артем Прима фінішував 11-м у гонці переслідування на етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Рупольдинґу. На другому та третьому вогневому рубежі він припустився по одному промаху.

Дмитро Підручний припустився загалом сімох промахів та не фінішував.

Переміг у гонці француз Мартен Фуркад, який жодного разу не схибив на стрільбі. Другим став з одним промахом також француз Кентен Фійон-Має. На третьому місці Ветле Шостад Кристіансен з Норвегії. У нього також один промах.

Читайте також: Віта Семеренко без промахів здолала переслідування в Рупольдинґу

Нагадаємо, раніше у жінок Віта Семеренко фінішувала восьмою, Валентина Семеренко стала 18-ю, а Юлія Джима після семи промахів зійшла з дистанції.

Наступний етап Кубка світу відбудеться в словенській Поклюці 23-26 січня.