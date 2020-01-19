Віта Семеренко без промахів здолала переслідування в Рупольдинґу



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Віта Семеренко Xsport

Українська біатлоністка стала єдиною на дистанції з чистою стрільбою

Українська біатлоністка Віта Семеренко стала єдиною учасницею гонки переслідування на етапі Кубка світу в німецькому Ропольдинґу, яка здолала дистанцію без жодного промаху.

Втім брак швидкості на дистанції дозволив їй фінішувати лише восьмою. Стартувала Віта 34-ю з відставанням у 1.50,5.

Валентина Семеренко з одним промахом фінішувала 18-ю. Ще одна наша учасниця Юлія Джима після чистої першої стрільби припустилася семи промахів на наступних вогневих рубежах та не фінішувала.

Перемогла в гонці з одним промахом норвежка Тіріль Екхофф. Другою з двома промахами стала Пауліна Фіалкова зі Словаччини. На третьому місці Ханна Еберг зі Швеції. У неї також два промахи.

О 15:30 стартує гонка переслідування у чоловіків.