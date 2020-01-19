  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Віта Семеренко без промахів здолала переслідування в Рупольдинґу

    • Розсилка
    Віта Семеренко - Віта Семеренко без промахів здолала переслідування в Рупольдинґу
    Віта Семеренко
    Xsport

    Українська біатлоністка стала єдиною на дистанції з чистою стрільбою

    Українська біатлоністка Віта Семеренко стала єдиною учасницею гонки переслідування на етапі Кубка світу в німецькому Ропольдинґу, яка здолала дистанцію без жодного промаху.

    Втім брак швидкості на дистанції дозволив їй фінішувати лише восьмою. Стартувала Віта 34-ю з відставанням у 1.50,5.

    Валентина Семеренко з одним промахом фінішувала 18-ю. Ще одна наша учасниця Юлія Джима після чистої першої стрільби припустилася семи промахів на наступних вогневих рубежах та не фінішувала.

     Читайте також: Франція розгромно виграла естафету на біатлонному Кубку світу. Україна в десятці

    Перемогла в гонці з одним промахом норвежка Тіріль Екхофф. Другою з двома промахами стала Пауліна Фіалкова зі Словаччини. На третьому місці Ханна Еберг зі Швеції. У неї також два промахи.

    О 15:30 стартує гонка переслідування у чоловіків.     

    біатлон Кубок світу Валентина Семеренко Віта Семеренко Юлія Джима
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ