Українські легкоатлети Касьянов і Цихоцька перемогли у Франції та США
- Сьогодні, 11:33
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Олексію не було рівних у багатоборстві, а Руслані – у потрійному стрибку
Олексій Касьянов виграв міжнародні змагання в Об’єрі, ставши єдиним з учасників, хто за підсумками семиборства набрав понад 6000 очок.
Українець виграв турнір з результатом 6016 очок, що на 110 більше ніж у срібного призера німця Тіма Новака, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.
По видам Касьянов показав такі результати: 60 м – 6.92 с; стрибки у довжину – 7.45 м; штовхання ядра – 13.78 м; стрибки у висоту – 2.02 м; 60 м з/б – 7.80 с; стрибки з жердиною – 4.66 м; 1000 м – 2:46.22 хв.
При цьому результат на дистанції 60 метрів з бар’єрами став найкращим у кар’єрі українця. До цього його особистим рекордом були 7,85 с, показані ще у 2013 році у Сумах.
На турнірі в Об’єрі також виступав француз Рено Лавіллені. У змаганнях зі стрибків з жердиною він переміг з найкращим результатом сезону у світі – 5,86 м.
Ще одна перемога українців на рахунку Руслани Цихоцької.
Вона виграла змагання з потрійного стрибка у Стейтен-Айленді у Нью-Йорку з результатом 13,35 м.