Українські легкоатлети Касьянов і Цихоцька перемогли у Франції та США

Олексію не було рівних у багатоборстві, а Руслані – у потрійному стрибку

Олексій Касьянов виграв міжнародні змагання в Об’єрі, ставши єдиним з учасників, хто за підсумками семиборства набрав понад 6000 очок. Українець виграв турнір з результатом 6016 очок, що на 110 більше ніж у срібного призера німця Тіма Новака, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України. По видам Касьянов показав такі



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Олексій Касьянов (у центрі)

Олексію не було рівних у багатоборстві, а Руслані – у потрійному стрибку

Олексій Касьянов виграв міжнародні змагання в Об’єрі, ставши єдиним з учасників, хто за підсумками семиборства набрав понад 6000 очок.

Українець виграв турнір з результатом 6016 очок, що на 110 більше ніж у срібного призера німця Тіма Новака, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

По видам Касьянов показав такі результати: 60 м – 6.92 с; стрибки у довжину – 7.45 м; штовхання ядра – 13.78 м; стрибки у висоту – 2.02 м; 60 м з/б – 7.80 с; стрибки з жердиною – 4.66 м; 1000 м – 2:46.22 хв.

При цьому результат на дистанції 60 метрів з бар’єрами став найкращим у кар’єрі українця. До цього його особистим рекордом були 7,85 с, показані ще у 2013 році у Сумах.

На турнірі в Об’єрі також виступав француз Рено Лавіллені. У змаганнях зі стрибків з жердиною він переміг з найкращим результатом сезону у світі – 5,86 м.

Ще одна перемога українців на рахунку Руслани Цихоцької.

Вона виграла змагання з потрійного стрибка у Стейтен-Айленді у Нью-Йорку з результатом 13,35 м.