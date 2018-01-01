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    Українські легкоатлети Касьянов і Цихоцька перемогли у Франції та США

    Олексію не було рівних у багатоборстві, а Руслані – у потрійному стрибку
    Олексій Касьянов виграв міжнародні змагання в Об’єрі, ставши єдиним з учасників, хто за підсумками семиборства набрав понад 6000 очок. Українець виграв турнір з результатом 6016 очок, що на 110 більше ніж у срібного призера німця Тіма Новака, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України. По видам Касьянов показав такі
    • Сьогодні, 11:33
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    Олексій Касьянов (у центрі)
    Олексій Касьянов (у центрі)

    Олексію не було рівних у багатоборстві, а Руслані – у потрійному стрибку

    Олексій Касьянов виграв міжнародні змагання в Об’єрі, ставши єдиним з учасників, хто за підсумками семиборства набрав понад 6000 очок.

    Українець виграв турнір з результатом 6016 очок, що на 110 більше ніж у срібного призера німця Тіма Новака, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

    По видам Касьянов показав такі результати: 60 м – 6.92 с; стрибки у довжину – 7.45 м; штовхання ядра – 13.78 м; стрибки у висоту – 2.02 м; 60 м з/б – 7.80 с; стрибки з жердиною – 4.66 м; 1000 м – 2:46.22 хв.

    При цьому результат на дистанції 60 метрів з бар’єрами став найкращим у кар’єрі українця. До цього його особистим рекордом були 7,85 с, показані ще у 2013 році у Сумах.

     На турнірі в Об’єрі також виступав француз Рено Лавіллені. У змаганнях зі стрибків з жердиною він переміг з найкращим результатом сезону у світі – 5,86 м.

    Ще одна перемога українців на рахунку Руслани Цихоцької.

    Вона виграла змагання з потрійного стрибка у Стейтен-Айленді у Нью-Йорку з результатом 13,35 м.

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