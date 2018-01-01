Українські лижники не зуміли пройти кваліфікацію у спринтерських гонках на Олімпіаді-2018
- Сьогодні, 11:37
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Розсилка
Найкращий результат серед українців показала Тетяна Антипенко
Українки Тетяна Антипенко та Марина Анцибор не змогли подолати кваліфікацію у жіночому класичному лижному спринті на Олімпіаді-2018.
У Пхьончхані українським лижницям потрапити до чвертьфіналів не вдалося.
Антипенко у підсумку показала 54-й результат, а Анцибор – 56-й. Далі отримали перепустки лише перші 30 спортсменок.
Обидві українки відстали від Стіни Нільссон (3:08.74 хв), яка показала найкращий результат у кваліфікації, на півхвилини.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Лижні перегони
Жінки
Кваліфікація
...54. Тетяна Антипенко (Україна) - +29.82
...56. Марина Анцибор (Україна) - +31.43
Те ж саме стосується і чоловічої команди України. Ні Олексій Красовський, ні Андрій Орлик відібратися до чвертьфіналів не змогли.
У чоловіків далі проходили також 30 кращих спортсменів.
У підсумку найкращий час показав Рістоматті Хакола з Фінляндії (3:08.54 хв), якому Красовський програв майже 25 секунд, а Орлик – 30 секунд.
Олексій у підсумковому протоколі опинився на 71-му місці, а Андрій – на 74-му. Усього участь у кваліфікації взяли 80 лижників.
Чоловіки
Кваліфікація
...71. Олексій Красовський (Україна) - +24.86
...74. Андрій Орлик (Україна) - +30.64
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.