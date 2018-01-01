Українські лижники не зуміли пройти кваліфікацію у спринтерських гонках на Олімпіаді-2018

Найкращий результат серед українців показала Тетяна Антипенко

Українки Тетяна Антипенко та Марина Анцибор не змогли подолати кваліфікацію у жіночому класичному лижному спринті на Олімпіаді-2018. У Пхьончхані українським лижницям потрапити до чвертьфіналів не вдалося. Антипенко у підсумку показала 54-й результат, а Анцибор – 56-й. Далі отримали перепустки лише перші 30 спортсменок. Обидві українки

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Найкращий результат серед українців показала Тетяна Антипенко

Українки Тетяна Антипенко та Марина Анцибор не змогли подолати кваліфікацію у жіночому класичному лижному спринті на Олімпіаді-2018.

У Пхьончхані українським лижницям потрапити до чвертьфіналів не вдалося.

Антипенко у підсумку показала 54-й результат, а Анцибор – 56-й. Далі отримали перепустки лише перші 30 спортсменок.

Обидві українки відстали від Стіни Нільссон (3:08.74 хв), яка показала найкращий результат у кваліфікації, на півхвилини.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Лижні перегони

Жінки

Кваліфікація

...54. Тетяна Антипенко (Україна) - +29.82

...56. Марина Анцибор (Україна) - +31.43

Те ж саме стосується і чоловічої команди України. Ні Олексій Красовський, ні Андрій Орлик відібратися до чвертьфіналів не змогли.

У чоловіків далі проходили також 30 кращих спортсменів.

У підсумку найкращий час показав Рістоматті Хакола з Фінляндії (3:08.54 хв), якому Красовський програв майже 25 секунд, а Орлик – 30 секунд.

Олексій у підсумковому протоколі опинився на 71-му місці, а Андрій – на 74-му. Усього участь у кваліфікації взяли 80 лижників.

Чоловіки

Кваліфікація

...71. Олексій Красовський (Україна) - +24.86

...74. Андрій Орлик (Україна) - +30.64



Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.