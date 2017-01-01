Українські санкарі виступлять у всіх чотирьох видах програми Олімпіади-2018

Наразі визначений лише попередній список учасників

У програмі змагань із санного спорту в рамках ХХІІІ зимових Олімпійських ігор-2018, що пройдуть з 9 по 25 лютого у південнокорейському Пхьончхані, буде розіграно чотири комплекти нагород. І в кожному з них на старт вийдуть українські санкарі, які є випускниками Львівського державного університету фізичної культури, повідомлє ldufk.edu.ua. Як



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Українські санкарі. Фото: ldufk.edu.ua

Наразі визначений лише попередній список учасників

У програмі змагань із санного спорту в рамках ХХІІІ зимових Олімпійських ігор-2018, що пройдуть з 9 по 25 лютого у південнокорейському Пхьончхані, буде розіграно чотири комплекти нагород.

І в кожному з них на старт вийдуть українські санкарі, які є випускниками Львівського державного університету фізичної культури, повідомлє ldufk.edu.ua.

Як відомо раніше, українські саночники завоювали п’ять ліцензій на Олімпіаду-2018.

Зокрема, у змаганнях на двомісних санях у чоловіків виступатиме на льодовій трасі в Пхьончхані «синьо-жовтий» дует у складі Олександра Оболончика та Романа Захарківа. У стартах на одномісних санях Україну представлятимуть Олена Шхумова (серед жінок) і Андрій Мандзій (серед чоловіків). Разом з останнім змагатиметься і львів’янин Антон Дукач.

Окрім вище названих трьох видів програми змагань санкарів, також Україна буде представлена на олімпійському турнірі і в командній естафеті. Кожна команда-учасниця складається з чотирьох учасників – по одному одинаку у жінок і мужчин та двомісний чоловічий екіпаж, результати проходження траси яких сумуються.

Додамо, що на Олімпіаді-2018 в естафеті за медалі вестимуть боротьбу 13 команд.

Зазначимо, що наразі визначений лише попередній список учасників, який може бути розширений. Тож представництво української команди в санному спорті на олімпійському турнірі в Південній Кореї можливо збільшиться до шести. Адже Олена Стецків знаходиться на листі очікування (резерв) під другим номером.

Нагадаємо, що наразі у змаганнях найкращих санкарів планети тривають новорічно-різдвяні канікули. А відновляться офіційні старти за тиждень – 5 і 6 січня вже наступного, 2018 року на льодовій санно-бобслейній трасі у німецькому місті Кенігзее відбудеться черговий, шостий етап Кубка світу сезону-2017/2018.