  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українські спортсмени стартували на чемпіонаті світу із сучасного п’ятиборства

    • Розсилка
    Українські спортсмени стартували на чемпіонаті світу із сучасного п’ятиборства

    У чоловічій естафеті Кірпулянський і Балюк зайняли сьоме підсумкове місце

    Із 7 по 13 вересня у Мехіко відбувається чемпіонат світу із сучасного п’ятиборства.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації сучасного п’ятиборства України.

    До національної збірної команди України увійшли наступні спортсмени: Павло Тимощенко, Денис Павлюк, Юрій Федечко, Дмитро Балюк, Дмитро Кірпулянський, Зінаїда Батрак, Валерія Пермикіна.

    Програма змагань:

    7 вересня. Жіноча естафета
    Батрак Зінаїда та Пермикіна Валерія

    8 вересня. Чоловіча естафета
    Кірпулянський Дмитро та Балюк Дмитро

    9 вересня. Естафета-мікст
    Кірпулянський Дмитро та Батрак Зінаїда

    Кваліфікаційні змагання в особистих заліках заплановані на 10 та 11 вересня, а фінали – на 12 та 13.

    У жіночій естафеті українські спортсменки Батрак і Пермикіна зайняли 11-те місце, у чоловічій Кірпулянський і Балюк – сьоме, а в естафеті-мікст Кірпулянський і Батрак – 10-те.

    чемпіонат світу сучасне п'ятиборство українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ