Українські спортсмени стартували на чемпіонаті світу із сучасного п’ятиборства
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У чоловічій естафеті Кірпулянський і Балюк зайняли сьоме підсумкове місце
Із 7 по 13 вересня у Мехіко відбувається чемпіонат світу із сучасного п’ятиборства.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації сучасного п’ятиборства України.
До національної збірної команди України увійшли наступні спортсмени: Павло Тимощенко, Денис Павлюк, Юрій Федечко, Дмитро Балюк, Дмитро Кірпулянський, Зінаїда Батрак, Валерія Пермикіна.
Програма змагань:
7 вересня. Жіноча естафета
Батрак Зінаїда та Пермикіна Валерія
8 вересня. Чоловіча естафета
Кірпулянський Дмитро та Балюк Дмитро
9 вересня. Естафета-мікст
Кірпулянський Дмитро та Батрак Зінаїда
Кваліфікаційні змагання в особистих заліках заплановані на 10 та 11 вересня, а фінали – на 12 та 13.
У жіночій естафеті українські спортсменки Батрак і Пермикіна зайняли 11-те місце, у чоловічій Кірпулянський і Балюк – сьоме, а в естафеті-мікст Кірпулянський і Батрак – 10-те.