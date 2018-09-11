Українські спортсмени стартували на чемпіонаті світу із сучасного п’ятиборства



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У чоловічій естафеті Кірпулянський і Балюк зайняли сьоме підсумкове місце

Із 7 по 13 вересня у Мехіко відбувається чемпіонат світу із сучасного п’ятиборства.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації сучасного п’ятиборства України.

До національної збірної команди України увійшли наступні спортсмени: Павло Тимощенко, Денис Павлюк, Юрій Федечко, Дмитро Балюк, Дмитро Кірпулянський, Зінаїда Батрак, Валерія Пермикіна.

Програма змагань:

7 вересня. Жіноча естафета

Батрак Зінаїда та Пермикіна Валерія

8 вересня. Чоловіча естафета

Кірпулянський Дмитро та Балюк Дмитро

9 вересня. Естафета-мікст

Кірпулянський Дмитро та Батрак Зінаїда

Кваліфікаційні змагання в особистих заліках заплановані на 10 та 11 вересня, а фінали – на 12 та 13.

У жіночій естафеті українські спортсменки Батрак і Пермикіна зайняли 11-те місце, у чоловічій Кірпулянський і Балюк – сьоме, а в естафеті-мікст Кірпулянський і Батрак – 10-те.