Українські спортсмени завоювали 10 медалей на чемпіонаті Європи з п'ятиборства



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У Німеччині змагалися у дисциплінах біатл і триатл

У чемпіонаті Європи із сучасного п'ятиборства (біатл і триатл) у Вейдені (Німеччина) 28-29 липня 2018 року взяли участь 723 спортсмена із 17-ти країн Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації сучасного п'ятиборства України.

За підсумками чемпіонату Європи українські спортсмени завоювали 10 медалей. З них дві золоті.

Переможцями та призерами стали:

Товкай Олександр – перше місце серед дорослих;

Ковальчук Юрій – перше місце у категорії юнаки до 17-ти років;

Григор'єв Кирило – друге місце серед дорослих;

Перчук Максим – друге місце в категорії юнаки до 13-ти років;

Бублик Олександр – третє місце в категорії юнаки до 19-ти років;

Бойченюк Ірина – третє місце в категорії дівчата до 19-ти років;

Ковальчук Максим – третє місце в категорії юнаки до 11-ти років.

У командному заліку в категорії юнаки до 19-ти років друге місце посіла команда України у наступному складі: Бублик Олександр, Соболєв Ілля, Гончаров Богдан.

У командному заліку у категорії дівчата до 19-ти років друге місце посіла команда України у такому складі: Бойченюк Ірина, Селеменева Катерина, Лавренюк Анна.

А у командному заліку у категорії юнаки до 17-ти років третє місце зайняла команда України у складі: Ковальчук Юрій, Сапельников В'ячеслав, Бублик Данило.