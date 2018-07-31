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    Українські спортсмени завоювали 10 медалей на чемпіонаті Європи з п'ятиборства

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    Українські спортсмени завоювали 10 медалей на чемпіонаті Європи з п'ятиборства

    У Німеччині змагалися у дисциплінах біатл і триатл

    У чемпіонаті Європи із сучасного п'ятиборства (біатл і триатл) у Вейдені (Німеччина) 28-29 липня 2018 року взяли участь 723 спортсмена із 17-ти країн Європи.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації сучасного п'ятиборства України.

    За підсумками чемпіонату Європи українські спортсмени завоювали 10 медалей. З них дві золоті.

    Переможцями та призерами стали:

    Товкай Олександр – перше місце серед дорослих;

    Ковальчук Юрій – перше місце у категорії юнаки до 17-ти років;

    Григор'єв Кирило – друге місце серед дорослих;

    Перчук Максим – друге місце в категорії юнаки до 13-ти років;

    Бублик Олександр – третє місце в категорії юнаки до 19-ти років;

    Бойченюк Ірина – третє місце в категорії дівчата до 19-ти років;

    Ковальчук Максим – третє місце в категорії юнаки до 11-ти років.

    У командному заліку в категорії юнаки до 19-ти років друге місце посіла команда України у наступному складі: Бублик Олександр, Соболєв Ілля, Гончаров Богдан.

    У командному заліку у категорії дівчата до 19-ти років друге місце посіла команда України у такому складі: Бойченюк Ірина, Селеменева Катерина, Лавренюк Анна.

    А у командному заліку у категорії юнаки до 17-ти років третє місце зайняла команда України у складі: Ковальчук Юрій, Сапельников В'ячеслав, Бублик Данило.

    чемпіонат Європи сучасне п'ятиборство українці
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