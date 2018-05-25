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    Українські спортсмени здобули сім нагород на змаганнях з п’ятиборства у Білорусі

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    Фото ФСПУ - Українські спортсмени здобули сім нагород на змаганнях з п’ятиборства у Білорусі
    Фото ФСПУ

    Україну представляла київська команда

    У Бресті (Республіка Білорусь) відбулися відкриті республіканські змагання з дисциплін сучасного п’ятиборства (біатл-триатл).

    Україну на змаганнях представляли вихованці Київської ДЮСШ №1 – команда Rudkovsky team, інформує офіційний сайт Федерації сучасного п’ятиборства України.

    Під час змагань вони завоювали сім нагород різного ступеню.

    Результати виступів українських спортсменів:

    U11 (хлопці)

    Перше місце – Бондарєв Матвій;

    Друге місце – Чернін Артем.

    U13 (хлопці)

    Перше місце – Поддерьогін Артем;

    Друга місце – Турцевич Андрій;

    Третє місце – Бондарєв Артур.

    U13 (дівчата)

    Перше місце - Чернова Марія.

    U15 (дівчата)

    Третє місце - Мережко Олександра.

    Білорусь сучасне п'ятиборство українці
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