Українські спортсмени здобули сім нагород на змаганнях з п’ятиборства у Білорусі
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Фото ФСПУ
Україну представляла київська команда
У Бресті (Республіка Білорусь) відбулися відкриті республіканські змагання з дисциплін сучасного п’ятиборства (біатл-триатл).
Україну на змаганнях представляли вихованці Київської ДЮСШ №1 – команда Rudkovsky team, інформує офіційний сайт Федерації сучасного п’ятиборства України.
Під час змагань вони завоювали сім нагород різного ступеню.
Результати виступів українських спортсменів:
U11 (хлопці)
Перше місце – Бондарєв Матвій;
Друге місце – Чернін Артем.
U13 (хлопці)
Перше місце – Поддерьогін Артем;
Друга місце – Турцевич Андрій;
Третє місце – Бондарєв Артур.
U13 (дівчата)
Перше місце - Чернова Марія.
U15 (дівчата)
Третє місце - Мережко Олександра.