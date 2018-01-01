Українські стрілки стали чемпіонами Європи у командних змаганнях

А Марія Войцеховська та Сергій Куліш і Олена Костевич встановили нові світові рекорди

В угорському Дьйорі завершилися змагання європейської першості з пневматичної зброї. Медаль найвищого ґатунку здобули наші хлопці у складі Олега Омельчука, Павла Коростильова та Віктора Банькіна у командній вправі зі стрільби з пістолету. Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України. У стрільбі по рухомій мішені



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А Марія Войцеховська та Сергій Куліш і Олена Костевич встановили нові світові рекорди

В угорському Дьйорі завершилися змагання європейської першості з пневматичної зброї.

Медаль найвищого ґатунку здобули наші хлопці у складі Олега Омельчука, Павла Коростильова та Віктора Банькіна у командній вправі зі стрільби з пістолету.

Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

У стрільбі по рухомій мішені серед жінок українка Вікторія Рибовалова здобула срібло.

Бронзові нагороди на рахунку Галини Авраменко (рухома мішень, ГП-11а), Олени Костевич та Олега Омельчука (змішана команда, пістолет), Анни Ільіної та Олега Царькова (змішана команда, гвинтівка), а також Ільіної разом з колегами Марією Войцеховською та Ольгою Закапко у командному виступі у стрільбі з гвинтівки.

Окрім цього, українські стрілки встановили й нові рекорди.

У змаганнях серед змішаних пар з гвинтівки Марія Войцеховська та Сергій Куліш набрала найбільшу кількість очок у кваліфікації – 838,5, встановивши новий рекорд Європи та світу.

А олімпійська чемпіонка Олена Костевич у кваліфікації з пневматичної зброї набрала 583 очки у вправі ПП-3, встановивши світовий рекорд у стрільбі.

На чемпіонаті Європи врожай медалей зібрали й українські юніори, які в Угорщині здобули сім медалей (дві золоті, три срібні та дві бронзові).

Раніше повідомлялося, що молоді українці вже здобули чотири медалі на чемпіонаті Європи з кульової стрільби.