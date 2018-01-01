Український баскетболіст Близнюк отримав почесну нагороду в американському чемпіонаті

Богдана визнали гравцем тижня в NCAA

Форвард «Східного Вашингтона» Богдан Близнюк був визнаний гравцем тижня у конференції Big Sky вже вчетверте у нинішньому сезоні. Близнюк тепер має у своїй колекції шість таких нагород за кар'єру. Він у середньому набирав 22 очка, 7,5 підбирання, 2,5 передачі та 1,5 перехоплення у переможних матчах проти «Вебер Стейт» та



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Богдан Близнюк

Богдана визнали гравцем тижня в NCAA

Форвард «Східного Вашингтона» Богдан Близнюк був визнаний гравцем тижня у конференції Big Sky вже вчетверте у нинішньому сезоні.

Близнюк тепер має у своїй колекції шість таких нагород за кар'єру.

Він у середньому набирав 22 очка, 7,5 підбирання, 2,5 передачі та 1,5 перехоплення у переможних матчах проти «Вебер Стейт» та «Айдахо Стейт», інформує basket.com.ua.

Зокрема, проти «Вебер Стейт», команди, яка йде на першому місці, Близнюк реалізував 11 з 21 кидків і закінчив зустріч з 27 очками, 7 підбираннями та 2 передачами.

Проти «Айдахо Стейт» Богдан записав собі в актив 17 очок (точність 8/14), 8 підбирань, 3 передачі та 2 перехоплення.

Окрім цього, Близнюк зберігає шанси на встановлення історичного рекорду NCAA за кількістю штрафних без промахів (наразі серія Богдана налічує 65, рекорд – 73).

Він може зміцнити свої позиції у рейтингу найкращих бомбардирів конференції Big Sky, увійшовши як мінімум у топ-3 за даним рейтингом.

NCAA (Національна асоціація студентського спорту) – національна університетська спортивна асоціація, у яку входять різні організації, які організовують спортивні змагання у коледжах та університетах США і Канади.

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